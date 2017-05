Alfaro renunció en Gimnasia

Gustavo Alfaro renunció ayer como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata después que su equipo perdiera 1 a 0 el clásico frente a Estudiantes,en cancha de Quilmes. El DT rafaelino, que tenía contrato en la institución hasta el 30 de junio, dijo que "tenía la decisión tomada hace un tiempo" y manifestó el paso al costado iba a darlo sea cual fuera el resultado ante el rival de toda la vida.En una breve rueda de prensa donde no aceptó preguntas, Alfaro fue claro: "Ojalá los muchachos puedan ingresar a la Copa Sudamericana".Más allá que no deslizó alguna crítica hacia ellos, la relación del entrenador con el plantel no era la mejor y tampoco pasaba por un buen momento el vínculo con la dirigencia.Alfaro le manifestó antes del partido al presidente Gabriel Pellegrino que iba a renunciar "sea cual fuera el resultado" y después del clásico le comunicó su decisión a los futbolistas.Gimnasia vuelve al trabajo el martes próximo de cara al partido que disputará ante River, el lunes 22, por la vigésimo quinta fecha del torneo de Primera División. Si el "Tripero" no contrata al sucesor de "Lechuga", la práctica será dirigida por Mariano Messera, quien se encuentra al frente de la Reserva.