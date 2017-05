U-ru-gua-yo!

Mathías Abero terminó siendo la figura de un Atlético de Rafaela que no brilló, como sí quizás lo había hecho en el complemento ante Unión, pero que ganó otra final. La falta de efectividad, generó unas cuantas situaciones, volvió a ser el principal factor negativo aunque el uruguayo redondeó un gran partido y en la última pelota del partido, ya cuando se jugaba el cuarto minuto de adición, ganó en el área tucumana y le dio la merecida victoria a la ‘Crema’. Gudiño y Luna fueron los otros que se destacaron en una tardenoche de rendimientos aprobados hasta ahí nomás.Con muchísimo menos trabajo que el partido anterior pero sigue demostrando seguridad en cada intervención. Rápido y preciso en la salida con los pies. Semana redonda para el mendocino que volvió a ser papá.Volvió a la banda y cumple. No sólo defendiendo y siendo opción en la salida, sino que también ganando en el área rival. Tuvo dos en el primer tiempo. La primera se la tapó Luchetti, la otra se fue por arriba.Firme en el hombre a hombre. Ganó de arriba y no se complicó cuando vino por abajo. Se acopló bien con su compañero de zaga.El más sólido de la defensa. En gran nivel, ganó de arriba y de abajo.El uruguayo venía haciendo un gran partido y lo cerró fabuloso con el gol. Tiene buen juego aéreo y ganó en la última. Ya había pisado el área tucumana anteriormente, también había metido un tapadón en su área. Cumplió en defensa y se proyectó más que otras veces.Clave en los anticipos. Las corre a todas. Si bien su principal función son los relevos y cubrirle las espaldas a Pittinari, Su aporte en ofensiva sigue siendo importante.Alternó buenas y malas. Aportó despliegue.Con luces y sombras. Es el diferente que tiene la ‘Crema’ y lo demostró en una gran jugada en el complemento. Los tucumanos lo fajaron de lo lindo y se las arregló para encarar y asistir.El Luna del segundo tiempo es el que todos quieren ver. Cuando se enchufa no hay manera que le quiten el balón. El equipo necesita más minutos de él.Algunas escaladas por la izquierda pero sin peligro. En el complemento, cuando hubo más espacios tuvo una por la derecha y asistió a Abero, que Luchetti mandó al córner.Desperdició una clara que tuvo en el primer tiempo. Luego contó con un par de remates pero se fueron desviados. Siempre tiene que estar.Muy importante por la intensidad en la mitad de la cancha pero no entró como otras veces. Estuvo impreciso y algo nervioso. Es entendible, son sus primeros minutos en primera.No intervino demasiado en los 25 minutos que estuvo en cancha. Cuando ingresó, fue la referencia del pelotazo.Entró en un momento complicado del partido y en una posición poco habitual. Tuvo un par de intervenciones y tocó bien, preciso y rápido para salir de contra.