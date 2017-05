“Seguimos manteniendo la ilusión”

A este Atlético de Rafaela no le sobra nada. Tuvo que tener el agua al cuello para comenzar a ganar, para que los resultados lo empiecen a acompañar. Con el triunfo de ayer ante el ‘Decano’ por 1 a 0 la ‘Crema’ estiró a seis los juegos sin derrotas con tres victorias seguidas. Así, lógicamente, la alegría de todos en la ‘Crema’ no se hizo esperar. Incluso o, en todo caso principalmente, la del DT: Juan Manuel Llop.El entrenador ‘albiceleste’, festejó como loco el gol del uruguayo “son desahogos, insultos al aire que a veces vienen bien”, comentó ‘Chocho’ en conferencia de prensa, en donde no tuvo reparos en expresar su felicidad por lo conseguido.“El primer tiempo pudimos haber hecho algún gol pero nos faltó esa tranquilidad como para abrir el marcador. En el segundo quizás sí fuimos superiores pero más por actitud y empuje, que por un juego vistoso”, analizó el entrenador.‘Chocho’ no escatimó elogios para sus jugadores tras revelar un detalle no menor: “A los jugadores les dije que al partido lo ganábamos saliendo rápido por las bandas o de pelota detenida; Lo ganamos de pelota detenida porque tenemos buenos ejecutores y si vamos convencidos vamos a hacer goles. Estaba convencido de eso. Lo ganamos sobre la hora, por eso el tilde de dramatismo y festejo”.Hacía tiempo que Llop manifestaba que para pelearle de igual a igual al resto, con un promedio -el heredado- muy pobre, era fundamental una seguidilla de tres o cuatro victorias. Llegaron. “Ahora tenemos que estar tranquilos, festejar, vamos a descontar porque hay rivales directos que juegan entre sí”. Y agregó: “Jugando de esta manera seguimos manteniendo la llama encendida, la ilusión y eso nos tiene que fortalecer. Hay que seguir mejorando, esa es la realidad. Cada partido es una final, llegan las tres victorias en este momento, hay que seguir”.Finalmente, hizo referencia a la localía, donde lleva tres juegos seguidos sin recibir goles y seis cotejos sin caer. “Este año la campaña de local es muy buena, jugamos ante rivales que están peleando el título como Boca, Estudiantes y Huracán que nos empata faltando 10 segundos, le ganamos a Unión y ahora a Atlético Tucumán. Es lo que necesitábamos, todavía nos quedan tres partidos de local, dos rivales directos, definitivamente hacernos fuertes en nuestro estadio”, finalizó.