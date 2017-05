Lo que viene para Atlético

Atlético de Rafaela volverá a presentarse el próximo sábado, en dicha jornada visitando a Lanús en el sur bonaerense, juego de la fecha 25º que comenzará a las 14:00hs. Luego de su visita al ‘Granate’ a los dirigidos por Juan Manuel Llop les quedarán seis compromisos. Seis finalísimas.El fixture: 25º vs Lanús (V), 26º vs Belgrano de Córdoba (L), 27º vs Godoy Cruz de Mendoza (V), 28º vs Quilmes (L), 29º vs Tigre (V) y 30º vs Sarmiento de Junín (L).