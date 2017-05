Hasta ahora no se sabe. Organismos de seguridad en los países atacados están intentando averiguarlo. La empresa de seguridad informática estadounidense Symantec dijo que el ataque parecía ser indiscriminado.A las víctimas del hackeo se les ha pedido un rescate de 300 dólares (275 euros) en bitcoins. Se exige que el pago se haga efectivo en tres días. De lo contrario la tarifa se duplicaría, y si no se paga esa suma incrementada en el plazo de siete días, se borrarán los archivos, de acuerdo con el mensaje que aparece en la pantalla.Los expertos aconsejan a los usuarios no pagar porque eso solo estimulará a los atacantes. No se sabe aún si algunos de los afectados ha pagado ya el rescate.