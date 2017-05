La costumbre del Pincha y el Ciclón

Con la efectividad que no mostró su rival, que lo superó en varios aspectos del juego, San Lorenzo venció anoche 1 a 0 a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó para quedarse con el clásico y no perderle pisada al líder Boca. En un partido válido por la 24ª fecha del torneo de Primera División, el único gol lo convirtió Marcos Angeleri, de cabeza y a los 13 del segundo tiempo, después de un muy buen centro de Ezequiel Cerutti. Huracán había sido superior en gran parte del encuentro, pero dilapidó varias ocasiones claras y, una vez que le marcaron, se quedó sin armas para buscar el empate. San Lorenzo, que no mostró su mejor versión, quedó a tres puntos de Boca y además consiguió un importante triunfo en lo anímico en la antesala de un partido clave ante Flamengo. Si le gana al equipo brasileño el miércoles próximo, se clasificará a octavos de final de la Copa Libertadores.En otro de los clásicos de este sábado, y con efectividad para golpear en su primera chance y corazón para aguantar los embates del rival, Estudiantes venció 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima en el estadio Centenario de Quilmes y amplió su paternidad, en una nueva edición del clásico platense. El único tanto fue convertido por Israel Damonte, de cabeza y a los 24 minutos del primer tiempo, después de un muy buen tiro libre de Sebastián Dubarbier. Así, el Pincha sigue prendido en la lucha por el título, mientras que el Lobo sumó su cuarta derrota consecutiva y entre semana quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Luego del encuentro, el técnico rafaelino Gustavo Alfaro renunció a su cargo -ver aparte, página 32-.A su vez, Talleres y Belgrano volvieron a igualar en el clásico de Córdoba, que disputaron ante una multitud en el estadio "Mario Alberto Kempes". El experimentado Matías Suárez adelantó al "Pirata" apenas inició el encuentro, pero Ezequiel Rescaldani logró empatar antes del descanso, para llevar tranquilidad a la gente de la "T", que colmó las tribunas.En tanto, Banfield, sin sobrarle nada y en un partido en donde los nervios fueron más que las ideas, venció a Lanús por 1 a 0 y se quedó con el "Clásico del Sur" que se disputó en el estadio "Florencio Sola". El "taladro" se puso en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Nicolás Bertolo que a la postre le dio el definitivo triunfo. Ambos equipos terminaron con diez hombres por las expulsiones de Alejandro Silva, a los 22 en la visita, y Carlos Matheu, a los 24 en el local, ambas en el segundo tiempo. De esta manera Banfield sumó su cuarto triunfo al hilo, y en todos los casos dejando su arco en cero, mientras que Lanús perdió tras dos victorias seguidas. Además, al "taladro" le sirvió el triunfo de este sábado para tomarse revancha de la derrota sufrida en la fecha 18, cuando en campo "granate" perdió por 4 a 2.Por último, Olimpo superó a Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0, en Bahía Blanca, y logró salir de la zona de descenso. Los tantos del elenco local fueron convertidos por el delantero Fernando Coniglio a los 30 minutos de la primera etapa, mientras que el volante Rodrigo Caballuci, a los 36 del complemento, sentenció las cifras. Con este triunfo, Olimpo sumó 3 unidades de oro que lo depositan fuera de la zona de descenso con un cotejo pendiente, mientras que Aldosivi profundizó su crisis al sumar 7 derrotas consecutivas, quedó a 4 puntos del descenso y le queda jugar ante los denominados "5 grandes" del fútbol argentino.