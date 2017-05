Domingo vibrante con varios “Superclásicos”

Boca y River protagonizarán hoy, en la continuidad de la 24ª fecha del Torneo de Primera División, un partido que podrá, de acuerdo al resultado, modificar casi por completo el panorama general en la recta final del torneo en la pelea por el título, más allá de que el "xeneize" no ve peligrar su liderato. Es que el "xeneize" llega líder con 49 puntos, mientras que River suma 42, con un partido menos, cuando restan siete fechas para que concluya el certamen. El partido que tendrá como escenario el estadio "Alberto J. Armando", será arbitrado por Patricio Loustau, a partir de las 17 horas y será televisado por Telefe. Si Boca gana el domingo se habrá "cortado" solo en busca de título, dado que alcanzará 45 puntos y habrá reforzado sus aspiraciones al título. Un empate también favorecería -al menos en las matemáticas- a Boca, dado que dejaría fuera de carrera a River, y permitirá tener la ventaja con sus inmediatos perseguidores, aunque Newell’s podría recortar algún punto si gana. Pero si River da el "batacazo" y se queda con el triunfo, el torneo ganaría en emotividad, porque el "millonario" se acercaría a tres puntos, con un partido por jugar, y permitiría que todos los seguidores de Boca quedarán más parejos.En tanto, Independiente recibirá hoy a Racing Club en el cual ambos buscarán quedarse con una victoria "clásica". El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Libertadores de América, tendrá el arbitraje de Diego Abal y contará con la transmisión de El Trece. El renovado elenco del invicto Ariel Holan tiene 38 unidades en la tabla de posiciones, viene de lograr un triunfo en Rosario ante Newell´s y suele costarle jugar en su reducto, espacio físico que no lo ve triunfador desde la duodécima fecha cuando le ganó a River por 1 a 0. Racing tiene 42 unidades en la tabla, viene de ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Cilindro de Avellaneda y tratará se sumar para seguir en la lucha por el título.Por su parte, Newell’s recibirá hoy a Rosario Central en una nueva edición del clásico rosarino en el que intentará regresar a la victoria para no alejarse del líder Boca. El encuentro se jugará a partir de las 15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, contará con el arbitraje de Federico Beligoy, será televisado por El Trece y el conjunto rojinegro viene de caer como local ante Independiente. Newell’s se encuentra a cuatro puntos de Boca, mientras que el Canalla viene de perder en su visita a San Lorenzo.Además, Colón se enfrentará como local a Unión en el que buscará quedarse con un triunfo que le permita mantener la ilusión de acercarse al puntero. El encuentro se jugará a las 14 en el estadio Brigadier Estanislao López, será controlado por el árbitro Darío Herrera, irá televisado por canal 9 y al mismo el Sabalero arriba tras empatar en su visita a Atlético Tucumán mientras que previamente obtuvo siete victorias. Colón tiene 43 unidades y se encuentra a 6 de Boca. En tanto, el Tatengue, el conjunto dirigido por Pablo Marini viene con una racha de cinco partidos sin triunfos y en la fecha pasada cayó ante Atlético Rafaela como visitante, por lo cual intentará quedarse con el clásico de Santa Fe.Por último, con las urgencias y necesidades de poder escalar en la tabla de posiciones, pero sobre todo la de los promedios, Patronato recibirá a Sarmiento de Junín. El juego se disputará desde las 19:15 horas en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella", con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de Depor TV. Patronato llega a este partido con ocho fechas sin conseguir victorias y la necesidad de sumar de a tres si no quiere verse comprometido por el promedio del descenso. Por su parte, los de Junín están últimos en la tabla de promedios y la posibilidad de poder mantener la categoría es una utopía a esta altura del torneo. El partido será vital para ambos equipos en sus objetivos de permanecer en la máxima categoría.