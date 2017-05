Sin cargo para los frentistas, ASSA instalará 10 mil micromedidores

El presidente de la empresa provincial Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), Sebastián Bonet, anunció ayer que se instalarán 10 mil medidores de consumo domiciliario en Rafaela, lo que ampliará la cobertura del actual 54% a un 90% de los inmuebles. Fue en el marco de un encuentro que se realizó en la sede de la Comisión Vecinal de barrio 30 de Octubre en el que participaron el intendente, Luis Castellano, el diputado provincial Omar Martínez, concejales y vecinalistas.Bonet señaló que las tareas se iniciarán en el mes de junio y se extenderán hasta fin de año en tanto que demandarán una inversión por parte de la empresa de más de 20 millones de pesos y permitirá superar el 90% de inmuebles técnicamente aptos de ser medidos en la ciudad, que actualmente se ubica en el orden del 50%.Acompañado por el vicepresidente de ASSA, Darío Boscarol y por el titular de la Gerencia Rafaela de la empresa, Carlos Maina, Bonet expresó que la instalación de micromedidores responde a tres objetivos. "Por un lado, la posibilidad de que el pago sea equitativo, que cada uno pague de acuerdo a su consumo y no de acuerdo a la superficie de su propiedad, por eso es un criterio de equidad muy importante", indicó. "Por otro lado, -continuó- vamos a lograr que muchos vecinos se den cuenta de los problemas que tienen en sus instalaciones internas: flotantes que no cierran, tanques que desbordan, canillas que fallan, cañerías que tienen pérdidas, con lo cual van a poder identificar y corregir el estado de las mismas y pagar solamente lo que se necesita para el consumo diario".Además, agregó que "también vamos a poder determinar cuánta agua entregamos a la comunidad y cuánta agua los vecinos reciben. La diferencia no contabilizada nos va a permitir técnicamente ubicar los sectores de la ciudad donde puede haber problemas o fugas para trabajar en su reparación, siempre con el objetivo de cuidar el recurso".El presidente de la empresa consideró que "en las sucesivas audiencias públicas que se desarrollan todos los años, hemos recibido los planteos de las diferentes instituciones, autoridades, universidades y del Ente Regulador, sobre la necesidad de modificar el sistema de facturación y gestión comercial del agua en la provincia".En ese sentido, destacó que "en la ciudad de Rafaela los vecinos sufren las inequidades en la facturación. En 2015 colocamos 1.500 medidores, que significó en ese momento un avance para superar el 50% de unidades micromedidas".Por su parte, Castellano expresó que "nos pareció significativo encontrarnos aquí, en la Vecinal del barrio 30 de Octubre para compartir este anuncio, porque fue en este lugar donde firmamos el convenio entre el municipio y ASSA para desandar un camino conjunto en pos de mejoras en la prestación del servicio de agua"."Cuando es justo criticar, lo hacemos; cuando es necesario reclamar, lo hacemos; pero hoy debemos reconocer y destacar", reflexionó el primer mandatario, en referencia a "esta respuesta a la vieja demanda de instalación de micromedidores en Rafaela".El tal sentido, la máxima autoridad municipal recordó que "se trata de un pedido que data de hace varios años, y atravesó mi gestión y las de mis antecesores, Ricardo Peirone y Omar Perotti, como así también las gestiones de muchos concejales"."Sabemos muy bien que la micromedición no es la solución de base al problema del agua, porque dicha solución es el acueducto, pero la instalación de estos dispositivos, en la cantidad en que se anuncia, es un paso adelante para paliar esta carencia, mientras aguardamos que aquella gran obra se licite y se comience", afirmó el titular del Ejecutivo, quien hizo también referencia a "la equidad en la tarifa" que implica la instalación de los dispositivos.