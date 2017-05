Venezuela, tragedia y farsa

Por Loris Zanatta (*)



A primera vista, no hay ninguna razón para tomar en serio la asamblea constituyente propuesta por Nicolás Maduro: un poco porque no escapa a nadie que es otro invento para perpetuar el chavismo en el poder pasando por encima de los principios democráticos más básicos, y otro poco porque, como en su foro interior saben incluso los chavistas más fanáticos, Maduro es un personaje impresentable, una caricatura que la historia, sin piedad, colocó en medio de la tragedia.

De no ser para llorar, sería para morirse de la risa: después de haber invocado el alma de su mentor hablando con los pájaros, ahora no se le ocurrió mejor idea que pedirle a cuatro vacas la opinión sobre su proyecto constitucional; tal vez con la esperanza de revivir en ellas el espíritu de Ubre Blanca, la vaca a la que Fidel Castro levantó una estatua, mientras sus grandiosos planes alimentarios fracasaban uno tras otro, dejando hambrientos a los cubanos: cómo la tragedia se repite en farsa.

Sin embargo, el proyecto de reforma constitucional imaginado por el régimen venezolano para salir del atolladero en que se encuentra, debe ser tomado en serio. No tanto porque pueda salvarlo del hundimiento, lo que es improbable, sino porque deja al descubierto su ideología, sus valores, su concepción del orden político. Y también su álbum familiar.

Nos recuerda que el régimen chavista, al igual que todos los regímenes populistas, cultiva una visión corporativa del orden social y de la organización política. Hasta ahora se había escondido detrás de las formas institucionales y representativas de la democracia liberal porque podía explotarlas para su beneficio.

Ahora que ya no le garantizan la mayoría electoral, e incluso lo condenan a una muerte segura, ha llegado la hora de tirarlas por la borda. Comenzando con la primera y más importante: el principio de que a una cabeza le corresponde un voto, que todas las personas tienen los mismos derechos políticos y el derecho a expresarse libremente y de forma individual, independientemente de su profesión, origen étnico, religión, ideología.

La idea chavista de la representación, en cambio, es todo lo contrario: implica que cada ciudadano pertenezca a una corporación, profesional o territorial, y que de ella dependan sus derechos; el individuo debe someterse al “cuerpo”, al “órgano”.

¿Soy un trabajador? Elijo un trabajador. ¿Soy un militar? Elijo un soldado. ¿Soy residente en el municipio de Barinas? De ahí voy a elegir mi representante. Y así sucesivamente. Este es el criterio propuesto por el régimen venezolano para formar la nueva asamblea constituyente, claro que cuidando de que estén sobre-representados aquellos sectores sociales donde aún conserva un cierto arraigo. Cada cuerpo -esta es la idea- debe cumplir su función dentro del organismo de la nación; y todos los cuerpos deben cooperar en forma orgánica entre ellos dentro de la asamblea que los recoge. Por encima de ellos vigilará la única fuente de la unidad nacional, el partido de vanguardia dirigido por el gran líder, el monarca llamado presidente: vitalicio, por supuesto.

Dónde desemboca esta concepción, se sabe hace tiempo: en el partido único que dice encarnar el espíritu de la nación; en el sacrificio de los derechos individuales al supuesto bien colectivo; a la muerte del pluralismo en el nombre de la unanimidad del “pueblo”. Es la tumba de la democracia. Para hacer la tortilla, dijo Lenin, hay que romper huevos. De hecho, el chavismo los ha roto todos. De la tortilla, sin embargo, no queda ningún rastro, a juzgar por el abismo al que llevó al país.

¿Hay algo nuevo en eso? Ni siquiera la sombra: es la cosa más antigua del mundo; la matriz habitual de todos los enemigos del liberalismo en los dos lados del Atlántico. Si se quiere, se puede incluso notar que ese corporativismo recuerda, aunque en un contexto histórico diferente y remoto, el imaginario social de la monarquía católica de la era colonial: lo que debería hacer reflexionar muchos devotos del chavismo, que se creen y definen poscoloniales. La misma concepción, la sustitución de la sociedad de individuos y partidos políticos por la sociedad de cuerpos y corporaciones, de la representación liberal por la corporativa, recurre en todos los totalitarismos del pasado y del presente; los que lograron acabar con todos los enemigos como el nacionalsocialismo y el estalinismo, y los que sólo lo lograron en parte: ¿qué era, después de todo, la comunidad organizada soñada por Juan Perón? ¿Y qué fue durante setenta años, el régimen mexicano del Partido Revolucionario Institucional?

Aclarado esto, no hace falta añadir que el ejemplo que inspiró Maduro está mucho más cerca en el tiempo y en el espacio: se trata de Cuba, así como cubanos son miles de oficiales que apuntalan su régimen tambaleante. Justamente así funciona la representación en Cuba: cada individuo está encasillado en una o más de las muchas “organizaciones de masas” del régimen, en su mayoría profesionales -los trabajadores, los artistas, los militares, etc.- pero también territoriales, como los comités de defensa de la revolución.

Quien las controla es el partido único, el Gran Hermano listo para aplastar todos aquellos que se atreven a romper la unanimidad del coro en nombre de la comunidad y del pueblo. Pero esta antigua tradición tiene muchos otros padres: el Fuero del Trabajo de Francisco Franco, por ejemplo; y la Carta del Trabajo de Benito Mussolini, en que se inspiró el fuero y que se tradujo en la Cámara de las Corporaciones. El chavismo y sus devotos acusan de “fascistas” a sus oponentes, movilizados en defensa de la democracia. Hay algo más cómico; o trágico? Será ignorancia o mala fe?

(*) Historiador (Universidad de Bolonia)