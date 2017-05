CRAR ante Alma Juniors

El torneo Apertura ‘Carlos Marín’ de Damas, que es organizado por la Asociación Santafesina de Hockey, pone en disputa este fin de semana su séptima fecha y el Círculo Rafaelino estará recibiendo a sus pares de Alma Juniors de Esperanza. El juego principal será a las 16.30, pero desde las 9 hs. se enfrentarán en las divisiones Juveniles.

En lo que va del certamen, CRAR tiene pendiente el juego ante Colón por la fecha 2, el equipo de Matías Rodríguez y Nicolás Navarro han jugado cinco encuentros, ganando uno, empatando otro y perdiendo los restantes. Las chicas del ‘Verde’ suman 4 puntos y Alma llega con 6, en lo referido a la Primera División.

Los otros cotejos de la fecha: CRAI vs Colón, Universitario vs La Salle, El Quillá vs Santa Fe RC, Atlético Franck – Banco.



Las Posiciones: El Quillá 19, puntos; Banco 13; La Salle, Santa Fe RC 12; CRAI 12; Universitario 7; Alma Juniors 6; CRAR 4; Atl. Franck 3; Colón 0.