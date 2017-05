Jaguares reciben a Force

Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, buscará este sábado estirar su racha positiva cuando reciba a Western Force de Australia en un partido válido por la duodécima fecha de la temporada 2017, con la remota esperanza de clasificarse a los playoffs.

El partido está previsto para las 18.40 en el estadio “José Amalfitani” de Vélez, con el arbitraje de Ben O Keeffe (Nueva Zelanda).

Jaguares viene de ganarle sobre el final a Sunwolves por 46-39, mientras que Western Force arrastra tres derrotas consecutivas, la última ante Sharks por 37-12.

El “head coach” Raúl Perez realizará siete cambios en la formación inicial para enfrentar al conjunto australiano, entre los que sobresalen los regresos del tercera línea Juan Manuel Leguizamón y el medio scrum Martín Landajo, quienes ingresarán por Felipe Ezcurra y Rodrigo Báez, respectivamente.

El XV inicial será con: García Botta, Creevy (capitán), Herrera; Petti, Alemano; Lezana, Leguizamón, B. Macome; Landajo, Hernández; B. Ezcurra, de la Fuente, Moroni, Cordero y Tuculet.



TRL. Este sábado 13 de mayo comienza la fecha 3 del Torneo Regional del Litoral. El Círculo Rafaelino y La Salle se jugará el 20 (en ventana) y será televisado por 5RTV. Todo el programa de partidos: Primera: Zona A: 15.45hs (TV) Provincial vs UNI SF (Traverso), 16hs Jockey vs Tilcara (Diez), GER vs Duendes (Spirandelli). Zona B: 16 hs. CRAI vs UNI R (Mendoza), Santa Fe RC vs Rowing (Recagno), Estudiantes vs Old Resian (Rabbia).

Ascenso: Hoy 16 hs.: Los Pampas vs Cha Roga (Porcel), Logaritmo vs Los Caranchos (Magnabosco). Sábado 20/05: Círculo Rafaelino vs La Salle.