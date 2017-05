El departamento perdió casi un 15% del ganado vacuno

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION) Durante un año hemos analizado los diferentes perjuicios que las inundaciones generaron en el departamento Castellanos. Desde las lluvias ininterrumpidas del mes de abril de 2016 hasta las tormentas de enero de este año, con las napas en superficie, los suelos absolutamente estresados y caminos destrozados, todo el arco productivo de la zona quedó malherido y con muchas explotaciones que hoy son historia.

Debido a las circunstancias de los fenómenos climáticos se hizo difícil cuantificar la gravedad de la crisis, que se evidenció de manera contundente en el sector ganadero, predominantemente tambero. En ese sentido se esperaba la primera vacunación antiaftosa de 2017, en la que se aplican todas las categorías, ya que la anterior campaña se realizó durante la crisis hídrica lo que no arrojó datos totalmente precisos sobre los daños sufridos.

En los últimos días culminó la tarea de esta campaña y sobre el desarrollo de las actividades dialogamos con Juan José Invinkelried, responsable de la Fundación Castellanos y vicepresidente de la Sociedad Rural Rafaela, quien confirmo que “se ha terminado la campaña, se están haciendo los últimos ajustes de cierre, comparada con la campaña anterior este año fue una maravilla. Si bien hubo lluvias no fue como el año pasado y la campaña se pudo terminar a tiempo. El funcionamiento en general ha sido bueno, no hemos tenido mayores problemas y se pudieron cumplir con los tiempos previstos.”

Respecto de los números de la hacienda en el departamento Invinkelried precisó que “ha habido una caída importante, nosotros la esperábamos pero pensábamos que iba a ser menor. La cantidad de cabezas vacunadas han sido 451.000 contra 530.000 que hubo en la campaña completa de marzo-abril de 2016. Ha sido una fuerte caída, fundamentalmente como consecuencias de los desastres hídricos del año pasado, ese mes completo de lluvias, que produjo un daño muy grande y se continuó en los meses siguientes. Hubo zonas que no llegaron nunca a recuperarse y luego se produjo lo de fin de año. Evidentemente ha sido muy fuerte el impacto y la caída es muy marcada”.

De acuerdo a los datos aportados por Invinkelried en Castellanos hay un 14,9% menos de vacas que en 2016 y respecto de las actividades más deterioradas anunció que “ese es un trabajo que lo vamos a sacar, hay que hacer todo un análisis y una programación que va a tirar la cantidad de tambos menos que hay, que es marcada. Pero el número exacto lo vamos a tener en breve tiempo. La caída en total de cabezas es significativa”.

De cualquier manera puntualizó que “teniendo en cuenta que la dotación tambera es la más importante, alrededor de un 70%, 80% de los animales del departamento están en los tambos, seguramente allí se encuentra el sector más afectado porque además son los más susceptibles a este tipo de situaciones.”

Finalmente lo consultamos sobre la próxima campaña: “La fecha todavía no está definida, la define el SENASA, pero normalmente es en los meses de setiembre y octubre y ahí se vacunan los menores, todo lo que no sea vaca o toro, lo que no sea reproductores”.