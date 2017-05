Liga Rafaelina: juego postergado

El juego entre Ben Hur y La Hidráulica, por la 7° fecha del Apertura de Primera A de LRF que iba a jugarse anoche fue reprogramado por la lluvia y se disputará el próximo lunes 15 a las 22 hs., en cancha auxiliar. De esta forma mañana jugarán: 14.30 Libertad vs Humberto, Atlético de Rafaela vs Brown, Peñarol vs 9 de Julio; 15.30 Ramona vs Quilmes. Ya jugaron: Sportivo 0– Ferro 0, Florida 1- Unión 4.