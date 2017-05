Los play offs empiezan mañana

La Asociación Rafaelina de Básquet dio a conocer en las últimas horas el cronograma para el primer punto de los play offs de cuartos de final, correspondientes al Torneo Preparatorio de Primera División. Toda la actividad se centrará este domingo con estos horarios: a las 20, Unión de Sunchales vs. Peñarol y a las 20:30, 9 de Julio vs. Argentino Quilmes, Libertad de Sunchales vs. Ben Hur e Independiente vs. Atlético de Rafaela. Todas las Series son al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para Unión, 9 de Julio, Libertad e Independiente, y de aquí saldrán los clasificados al Súper 4 que se disputará en el Estadio Coliseo del Sur.



U17: DEBUTAN

QUILMES Y BH

Los grupos pares de la Liga de Formativas U17 saldrán a la cancha durante este fin de semana, donde tendrán su estreno Argentino Quilmes y Ben Hur. Tendrán sus revanchas el 17 y 18 de junio. Las zonas impares todavía deben esperar, por lo que 9 de Julio y Libertad aguardan por sus debuts. Este es el fixture para los equipos de la ARB.

Zona D (en Tostado): hoy, a las 10, Unión Santo Tomé vs. Atalaya de Rosario; a las 12, San Lorenzo de Tostado vs. Argentino Quilmes; a las 18, Argentino Quilmes vs. Atalaya y a las 20, Unión Santo Tomé vs. San Lorenzo; mañana, a las 10, Unión Santo Tomé vs. Argentino Quilmes y a las 12, San Lorenzo vs. Atalaya.

Zona H (en Villa Gobernador Gálvez): hoy, a las 10, Círculo Recreativo Vera vs. Gimnasia de Santa Fe; a las 12, Ben Hur vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez; a las 18, Ben Hur vs. Círculo Recreativo Vera y a las 20, Gimnasia vs. Talleres; mañana, a las 10, Ben Hur vs. Gimnasia y a las 12, Círculo Recreativo Vera vs. Talleres.



PARA ARBITROS

Y COMISIONADOS

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe dio a conocer que los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de mayo se realizará en Rafaela la clínica regional de revalida para árbitros y comisionados técnicos CABB y Federativas y la clínica de aspirantes a árbitros y comisionados técnicos CABB y Federativos. La información fue brindada en detalle a cada una de las Asociaciones afiliadas. Se recuerda que la clínica regional es de concurrencia obligatoria para todos los árbitros y comisionados técnicos CABB, Federativos y Asociativos de la Asociación Rafaelina. En tanto que para los jueces asociativos de las restantes asociaciones es de concurrencia optativa. (Fuente: FEBASANTAFE).