Presentan el proyecto para impulsar la industria local

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Gobierno presentó ayer el proyecto de ley "Compre Argentino", que en los próximos días enviará al Congreso para su tratamiento, y que tendrá como fin generar empleo y mejorar la competitividad en la industria. Diversas cámaras pymes reclamaron que con esta legislación "no se beneficie a las grandes corporaciones" y pidieron que se impulse una autoridad de control.La presentación de la ley estuvo a cargo de los ministros de Producción, Francisco Cabrera y de Trabajo, Jorge Triaca. Según datos oficiales, las compras públicas representan en la Argentina más del 5% del PBI y el 2,5% del empleo; durante los próximos 8 años el sector público invertirá 200 mil millones de dólares en sectores como infraestructura, energía y minería, agroindustria, bienes industriales y servicios y tecnología. "Queremos que las pymes argentinas sean protagonistas del plan de infraestructura pública más importante de la historia del país", afirmó Cabrera.Por su parte, Triaca destacó que el proyecto "es producto del trabajo en conjunto con cada uno de los sectores, para que el desarrollo de la infraestructura estimule la producción nacional y generen más empleo".Según informó Producción, el objetivo del proyecto es "contribuir con la generación de empleo en la industria y lograr capacidades competitivas en sectores estratégicos, que puedan luego salir a vender sus productos y servicios a la región y al mundo. "Se trata de una política implementada en todos los países industrializados. Es una medida desarrollista, no proteccionista", sostuvo Cabrera.El funcionario estimó que "con una integración de productos nacionales del 40% en las compras que realice el Estado, se podrían generar 70.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años". Para la redacción del proyecto, el ejecutivo contó con el asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y siguió los lineamientos de países modelo en este tipo de medidas como Israel, Estados Unidos y México, resaltó el Ministerio de Producción.Además, enumeró que, entre otros puntos, la iniciativa establece que cuando se liciten bienes que no son producidos localmente, se aplique un incentivo para que gane aquel proyecto que prevea una mayor integración de piezas producidas en el país. Adicionalmente, el proyecto también prevé aumentar los márgenes de preferencia para la industria argentina, para promover una mayor participación de las pymes en las compras públicas.Ante el anuncio oficial, el presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, reclamó al Congreso que los cambios "beneficien a la industria nacional y no a las grandes corporaciones, tras el fuerte lobby que realizaron en las últimas semanas"."De aprobarse en el Congreso, permitirá contar con una ley que promueve el fortalecimiento de las pymes. Es imprescindible desarrollar la competitividad y la eficiencia de la industria local", señaló el presidente de la Confederación General Económica, Oscar Gentili.José Luis Ammaturo, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), sostuvo que "para que este tipo de propuestas sea realmente efectiva, será tarea de los legisladores nacionales dar forma a una autoridad de aplicación eficaz, que permita cumplir con el objetivo final que es el de apuntalar la producción local y aumentar la mano de obra de las pymes".El presidente de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de Telecomunicaciones (CAPPITEL), Pablo Perelmuter, sostuvo que la ley debe "contemplar las compras de las grandes telco, por tratarse de un servicio público, al igual que las empresas estatales, como Arsat".