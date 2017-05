La economía crecerá más del 3%, según Dujovne

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó ayer que la economía "va a crecer por encima del 3%" y ratificó que el gobierno va a cumplir las metas fiscales previstas para este año. "Estamos confiados en que la economía va a crecer por encima del 3% este año", confió el ministro y sostuvo que "los números de recaudación, comercio exterior, demuestran que estamos transitando un segundo trimestre en el que se aceleró el crecimiento, con un importante aporte por parte del agro".Dujovne participó durante la tarde de la cuarta edición del Seminario sobre Renta Fija en Argentina del Banco Mariva, un encuentro que se realiza anualmente desde 2014 y que tuvo lugar en en el Hotel Sofitel La Reserva Cardales.En tanto, distintos economistas advirtieron que "combatir la inflación es importante pero no suficiente" para reanimar el aparato productivo, y alertaron sobre el impacto negativo de subir las tasas de interés por parte del Banco Central para controlar los precios. "Combatir la inflación es muy importante pero no suficiente. No se puede aplicar una política de shock porque generaría una situación social inmanejable", afirmó el economista y especialista en políticas industriales, Bernardo Kosacoff.