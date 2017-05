Sábado con varios clásicos

San Lorenzo de Almagro visitará hoy a Huracán en Parque de los Patricios en una nueva edición del clásico de barrio más convocante del mundo, con la intención de seguir soñando con pelear el título de Primera División y no perderle pisada al líder Boca. El encuentro, válido por la 24ª fecha del torneo de Primera División, se disputará a partir de las 18 en el estadio "Tomás Adolfo Ducó", con arbitraje de Fernando Rapallini y televisación del canal Telefé. El "Ciclón" resucitó en las últimas dos semanas no solo en el torneo, sino también en Copa Libertadores, porque volvió a tener opciones en ambos frentes. Los dirigidos por Diego Aguirre vienen de dos victorias consecutivas (Gimnasia y Rosario Central) con las que aprovecharon la merma de Boca, que quedó a 6 puntos por encima. El "Globo" recuperó la sonrisa el último fin de semana a puro gol frente a Aldosivi (3-0), que le permitió dejar atrás una racha de 6 encuentros sin ganar en el torneo



EN LA PLATA

Estudiantes recibirá este sábado a Gimnasia y Esgrima en una nueva edición del clásico de La Plata con la mira puesta en no perderle pisada al líder Boca. El encuentro se jugará a las 14 en el estadio Centenario de Quilmes, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza, irá televisado por Telefé y al mismo el "Pincha" arriba tras acumular cuatro empates seguidos, el último como local precisamente frente al Xeneixe. En tanto, el Lobo viene de tres derrotas consecutivas -en la jornada pasada perdió en su visita a Racing- y entre semana quedó eliminado de la Copa Sudamericana en manos de Ponte Preta.



EN CORDOBA

Talleres y Belgrano volverán a enfrentarse en el estadio Mario Alberto Kempes donde hace poco menos de un mes se produjo el salvaje episodio que terminó con la vida de Emanuel Balbo, el hincha del "Pirata" que fue golpeado y arrojado de una tribuna por su misma parcialidad. El encuentro comenzará a las 14, contará con el arbitraje de Néstor Pitana e irá televisado por Canal 9. La "T" viene de dos derrotas consecutivas, la última como local frente a Tigre, mientras que el Pirata viene de vencer a Vélez como visitante.



EN EL SUR

Banfield y Lanús se enfrentarán en una nueva edición del clásico del Sur bonaerense, que tendrá además del orgullo por el triunfo una connotación importante respecto a la clasificación a la Copa Libertadores 2018. El partido se iniciará a las 16 en el estadio "Florencio Sola", con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de Canal 13. Luego de haberse enfrentado hace cinco fechas atrás, con triunfo del "Granate" como local por 4-2, Banfield y Lanús volverán a verse las caras con un objetivo en común: sumar para no alejarse de la pelea por la Libertadores. El "Taladro" ganó los últimos tres partidos -además no recibió goles- para reposicionarse en la tabla, donde tiene 42 puntos, al igual que River y Racing, en el último lugar de clasificación a la Libertadores 2018. Lanús, por su parte, suma 36 unidades, por lo que necesita ganar este duelo directo para recortar la distancia y no tener que "conformarse" con pelear por el ingreso a la Copa Sudamericana para la próxima temporada.



EN BAHIA

Finalmente, Olimpo buscará ante Aldosivi en Bahía Blanca un triunfo que le permita huir de la zona de descenso. El partido se disputará a las 19:30, tendrá lugar en el estadio "Roberto Natalio Carminatti", contará con el arbitraje del rafaelino Silvio Trucco y tendrá la televisación de la TV Pública. Olimpo llega a este encuentro luego de una derrota ante Atlético de Rafaela y el posterior encuentro en su visita a Arsenal -iban 0 a 0-, fue suspendido por las intensas lluvias que afectaron al Gran Buenos Aires. En el Tiburón, que suma 6 derrotas consecutivas, hará su estreno como nuevo DT Walter Perazzo.