Se demora acuerdo entre la Nación y Santa Cruz

BUENOS AIRES, 13 (NA). - A pesar de las gestiones que encabezó la gobernadora Alicia Kirchner en la Casa Rosada para obtener ayuda financiera para Santa Cruz, finalmente no hubo ayer acuerdo con las autoridades nacionales y continuarán las negociaciones la semana próxima en el marco de un viaje de funcionarios del Ministerio del Interior a Río Gallegos.El ministro Rogelio Frigerio volvió a reunirse este viernes con la gobernadora Kirchner en la Casa Rosada por alrededor de una hora, pero no se firmó ningún acuerdo de asistencia: la próxima semana viajarán a la capital santacruceña el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y el director nacional de Política Fiscal, Guillermo Giussi, para reunirse con el equipo económico de la gobernadora."Seguimos trabajando en el proyecto de asistencia financiera", sostuvo la mandataria santacruceña luego de la reunión, en la que reveló que también se dialogó en torno a "las represas, que para la Patagonia resultan fundamentales, y el tema petrolero que está afectando a Zona Norte, porque es obligación la defensa de las fuentes de trabajo".El Gobierno de Mauricio Macri, en tanto, ratificó la voluntad de ayudar a la provincia patagónica a salir de la delicada situación financiera que atraviesa y confirmó que "la semana que viene viaja un equipo de trabajo para buscar acordar". "Estamos avanzando. Hay buena voluntad de ambas partes", indicaron fuentes del Ministerio del Interior, luego de dos jornadas de negociaciones en la Casa Rosada, hasta donde Alicia Kirchner llegó con su equipo técnico.Por su parte, el vicegobernador santacruceño, Pablo González, adelantó que la idea es establecer un plan "con metas trimestrales donde el Estado Nacional estaría dispuesto a solventar este déficit primario que tiene el gobierno provincial". "Después seguiremos discutiendo un plan a largo plazo. Lo que tiene que quedar claro es que la gobernadora en ningún momento le dijo a Frigerio ni a ningún integrante del equipo de trabajo del ministro que ella está dispuesta a entregar la Caja de Previsión Social como dijeron en los medios porteños y replicaron en algunos medios de la provincia", aclaró el vicegobernador a una radio local.Respecto de los números concretos de la situación, el Ministerio del Interior indicó que "este mes el Gobierno nacional giró 400 millones en concepto de adelanto financiero para ayudar a pagar salarios".Frigerio se sentó a la mesa de negociación acompañado por el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, mientras que la mandataria santacruceña fue acompañada por su vicegobernador.Con la llegada de los equipos técnicos a Río Gallegos, el Gobierno traslada el escenario en busca de una solución definitiva, en medio de los reclamos de los gremios estatales, incluidos los docentes y jubilados.Desde hace meses Santa Cruz se encuentra en una profunda crisis: las clases aún no empezaron y los estatales se encuentran en estado de alerta permanente, mientras que Alicia Kirchner debió encerrarse esta semana nuevamente en la sede gubernamental durante más de diez horas por una protesta de empleados públicos que reclaman el pago de salarios adeudados.