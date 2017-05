Puso primera Facundo Ardusso

Facundo Ardusso (Torino) se sintió a gusto desde que tuvo el primer contacto con el flamante circuito de "La Pedrera", en la ciudad puntana de Villa Mercedes.

En el faraónico escenario de la provincia de San Luis, se disputa este fin de semana la quinta fecha del campeonato argentino de Turismo Carretera y el "Flaco" de Las Parejas marcó la primera referencia del viernes al dominar el entrenamiento inicial y conseguir en el turno clasificatoria la pole provisoria.

Sin embargo, la diferencia fue bien estrecha, porque José Manuel Urcera quedó a escasas 84 milésimas y Agustín Canapino (ambos con Chevrolet) a 186, en un trazado nuevo para todos y desafiante, según coincidieron los protagonistas.

El hecho de transitar entre paredones y la consecuente ausencia de vías de escape, no admite errores. Cualquier exceso se termina pagando demasiado caro y eso se pudo observar ayer, cuando al menos una decena de máquinas golpearon contra los muros de cemento.

Las instalaciones son espectaculares, pero el apresuramiento por llevar adelante esta quinta fecha, puso al descubierto algunas falencias. El piso, que estuvo algo sucio al principio, fue mejorando con el tránsito de los autos. Con la pista engomada mejoraron los tiempos y el señalado por Ardusso en el cierre de la jornada quedó como récord a batir, hasta que se desarrolle hoy la segunda y definitiva tanda clasificatoria.

Solamente once pilotos quedaron encerrados en una diferencia menor al segundo, algo que no es muy común en una especialidad que se distingue por la marcada paridad que se da en las instancias preliminares. Hoy, no obstante, con un pronóstico climático más favorable, los registros establecidos podrían bajarse en condiciones normales.

Luego de Ardusso, Urcera y Canapino, que terminaron bien apretaditos, se ordenaron Mauro Giallombardo (Ford) y Gastón Mazzacane (Chevrolet).

Primera clasificación: 1º Facundo Ardusso (Torino), en 1m45s222, a un promedio de 149,444 Km/h; 2º José Manuel Urcera (Chevrolet) a 84 milésimas; 3º Agustín Canapino (Chevrolet) a 186; 4º Mauro Giallombardo (Ford) a 377; 5º Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 552; 6º Leonel Pernía (Chevrolet) a 824; 7º Emiliano Spataro (Torino) a 833; 8º Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 860; 9º Matías Rossi (Ford) a 879; 10º Luis José Di Palma (Torino) a 929; 11º Christian Ledesma (Chevrolet) a 952; 12º Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 1s025; 13º Esteban Gini (Chevrolet) a 1s157; 14º Juan Martín Trucco (Dodge) a 1s180; 15º Gabriel Ponce de León (Ford) a 1s188; 16º Emanuel Moriatis (Ford) a 1s229; 17º Juan Pablo Gianini (Ford) a 1s499; 18º Omar Martínez (Ford) a 1s673; 19º Lionel Ugalde (Ford) a 1s898; 20º Próspero Bonelli (Ford) a 1s935; 21º Sergio Alaux (Chevrolet) a 1s972; 22º Jonatan Castellano (Dodge) a 1s981; 23º Mauricio Lambiris (Ford) a 2s055; 24º Nicolás González (Torino) a 2s123 y 25º Juan Manuel Silva (Ford) a 2s318.



EN EL TC PISTA

El entrerriano Joel Gassmann (Ford) se quedó con lo mejor en el TC Pista, marcando una clara superioridad sobre el resto.

Primera clasificación: 1º Joel Gassmann (Ford), en 1m49s358, a un promedio de 143,792 Km/h; 2º Nicolás Pezzucchi (Dodge) a 766 milésimas; 3º Juan Tomás Catalán Magni (Ford) a 1s072; 4º Pablo Costanzo (Chevrolet) a 1s090; 5º Federico Pérez (Ford) a 1s377; 6º Juan Pablo Barucca (Torino) a 1s738; 7º Elio Craparo (Dodge) a 2s437; 8º Martín Vázquez (Dodge) a 2s590; 9º William Atkinson (Ford) a 2s611 y 10º Diego Verriello (Dodge) a 2s951.



HOY CONTINUA

El cronograma para hoy sábado es el siguiente: de 09:05 a 09:25 y de 09:30 a 09:50 cuarto entrenamiento TC Pista; de 11:10 a 11:18, de 11:23 a 11:31 y de 11:36 a 11:44 clasificación general TC Pista; de 12:00 a 12:30 y de 12:35 a 13:05 tercer entrenamiento Turismo Carretera; a las 14:10 primera serie TC Pista (5 vueltas); a las 14:40 segunda serie TC Pista (5 vueltas); de 15:00 a 15:08, de 15:13 a 15:21, de 15:26 a 15:34 y de 15:39 a 15:47 clasificación general Turismo Carretera.