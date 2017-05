El inicio de Nicolás González

Luego de un inicio complicado, en el que no pudo aprovechar el primer entrenamiento por un problema mecánico que lo obligó a permanecer en los boxes, Nicolás González (Torino) fue mejorando progresivamente en el nuevo circuito "La Pedrera" de Villa Mercedes.

El rafaelino, con el auto número 30 del equipo A&P Competición, recién en la última salida a pista encontró un funcionamiento lógico, aunque la llovizna que empezó a caer en el tercer tercio, justamente el que integra Nicolás en esta fecha, le generó algunas dificultades.

De todas maneras fue evolucionando y al final de la jornada ocupó el 24º lugar en la primera clasificación, que es relativa, teniendo en cuenta que se trata de un escenario nuevo y que la variante climática perjudicó a los que salieron en el cierre de la tarde.

"En clasificación, en la primera vuelta venia muy bien, creo que lo hicimos bastante lógico tratando de ir de menos a más, pusimos solamente dos neumáticos nuevos y veníamos para cerrar una buena vuelta, pero lamentablemente se me pone de costado al salir de la recta, y lamentablemente no pudimos redondear como pensábamos", dijo Nicolás.

El piloto de Rafaela agregó que "de ahí en más fueron buenos los intentos que pudimos hacer, quedamos finalmente en la posición 24, lo que no es malo para un callejero así que a seguir trabajando. El trazado es muy bueno, es de los que me gustan obviamente, pero con estas máquinas hay que tener mucha precaución ya que no te dan margen de error".

Finalmente expresó: "Ya tenemos claro los puntos claves que tenemos que mejorar; nos está faltando en el parcial de recta y en el resto estamos doblando bien, mañana -por hoy- vamos a tratar de aprovechar al máximo el entrenamiento, para después, en la clasificación, poder estar un poco más adelante".

Nicolás tomará parte hoy del último entrenamiento, para cerrar su actividad de la jornada sabatina con la segunda y definitiva tanda de clasificación, que ordenará las grillas para las series que se llevarán a cabo mañana, antes de la final que se largará a las 13:20.