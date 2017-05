Detienen a un hombre que agredió a mujer

Personal policial fue requerido por el servicio de Emergencias SIES 107 en calle Marini al 300 por la presencia de un hombre, “que se encontraba extremadamente nervioso, y que momentos previos había agredido físicamente a una mujer”, consignó oficialmente la información policial emanada de Relaciones Policiales de la UR V en la tarde de ayer.Según información extraoficial adicional recabada por este Diario en la tarde de la víspera, el hecho habría tenido lugar a las 11:50 de ayer, en una propiedad ubicada en calle Marini 365 -barrio Villa Dominga- de esta ciudad.Al arribo de las fuerzas del orden, en ese lugar se encontraba el hombre, de unos 21 años; y una joven de 24 años, identificada como Daiana Cruz, que se habría encontrado desvanecida, con un traumatismo en el ojo derecho, informaron las fuentes consultadas, añadiendo que no fue necesario su traslado hacia el Hospital local.Finalmente, quien si fue trasladado a sede policial, es el individuo de 21 años.Actuó en el lugar personal del Cuerpo Guardia de Infantería.* El jueves, se realizó un operativo de seguridad en Ruta Provincial Nº 13, en cercanías de su intersección con Ruta 34. Participaron efectivos de la Sub Comisaría 9 Virginia, Sub Comisaría 2 Ataliva y Destacamento 1 Galisteo. Todo dio como resultado la identificación de 20 vehículos, culminando el mismo sin mayores novedades.* También en horas de la tarde del jueves, se realizó un operativo de control vehicular en zona urbana de la localidad de San Vicente. Participaron del mismo, efectivos policiales de Comisaria 5 San Vicente en conjunto con personal perteneciente a la Comuna local. Se procedió a la identificación de 10 motocicletas y 9 vehículos. Se realizó saturación tanto en zona urbana como rural. El mismo se desarrolló con normalidad.