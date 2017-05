Avianca autorizado para ir a Sunchales, ¿y a Rafaela?

La Nación autorizó a volar a la firma colombiana a Santa Fe, Reconquista y Rosario. En el decreto, aparece como uno de los destinos, Sunchales. Pero el Secretario de Transporte de la Provincia, Pablo Jukic, dijo que posiblemente, sea Rafaela. En el Municipio aún no se cuenta con información oficial.

El gobierno nacional autorizó la concesión de distintos vuelos en nuestro país por parte de la firma Avianca. Entre ellos, varios corresponden a localidades santafesinas. “Estamos charlando por Reconquista, Santa Fe, Rosario y, posiblemente, Rafaela”, aseveró Pablo Jukic, secretario Transporte de la provincia, en comunicación con LT10.

Recordemos que se había demorado la autorización a la firma colombiana por un conflicto de intereses: es que se quedó con las rutas de MacAir, firma del grupo Macri. Pero, ayer, se confirmó la luz verde para volar en diferentes territorios.

Inicialmente, se había hablado de Sunchales. Incluso, las noticias nacionales hablaban de la vecina localidad. Pero Jukic, en declaraciones a LT10, indicó que sería nuestra ciudad "posiblemente". "Esa es una alternativa. La empresa anterior, MacAir, hacía una conexión Reconquista-Sunchales-Buenos Aires", recordó.

En ese orden, el funcionario precisó que el cambio de empresa “implica cambios de aeronaves, porque van a usar unos aviones ATR700 que tienen capacidad para 70 pasajeros. Estarían haciendo el vuelo Reconquista, el vuelo Santa Fe y el vuelo Rosario con Buenos Aires”.

Sobre las características del servicio, el secretario apuntó que “Avianca es una compañía internacional no definida como low cost. Sí entiendo que van a tener una oferta de pasajes muy competitivos”, estimó. A propósito, aclaró que “los vuelos low cost vuelan a aeropuertos alternativos y en Argentina no tenemos aeropuertos alternativos”.

Por último, Jukic indicó que para julio se espera que comiencen a operar los vuelos de Rosario y Reconquista, mientras que para agosto se prevé la operación desde Santa Fe. Cabe recordar que, desde junio, el aeropuerto de Sauce Viejo permanecerá cerrado por unos 60 o 90 días habida cuenta de la repavimentación de la pista y la instalación del nuevo sistema de balizamiento.

¿Qué saben desde la Municipalidad? Por ahora nada. Solo manejan la información oficial, que habla de Sunchales. Hoy harán gestiones con la Provincia para interiorizarse de esto.



AUTORIZADO

La resolución 280-E/2017 del Ministerio de Transporte, publicada ayer jueves en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera, Guillermo Dietrich, otorga por 15 años la concesión a Avian Líneas Aéreas.

Le otorga la concesión para explotar "servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo" en las rutas (1) Buenos Aires-Santa Fe-Buenos Aires, (2) Buenos Aires-Rosario-Buenos Aires, (3) Buenos Aires-Puerto Madryn-Buenos Aires, (4) Buenos Aires-Viedma-Puerto Madryn-Buenos Aires, (5) Buenos Aires-Mar del Plata-Buenos Aires, (6) Buenos Aires-Puerto Madryn-Comodoro Rivadavia-Puerto Madryn-Buenos Aires, (7) Buenos Aires-Montevideo-Buenos Aires, (8) Buenos Aires-San Luis-Río Cuarto-Buenos Aires, (9) Buenos Aires-Santa Rosa-Buenos Aires, (10) Buenos Aires-Bahía Blanca-Buenos Aires, (11) Buenos Aires-Concordia-Paso de los Libres-Buenos Aires, (12) Buenos Aires-Concordia-Paraná-Buenos Aires, (13) Buenos Aires-Porto Alegre-Buenos Aires, (14) Buenos Aires-Sunchales-Reconquista-Sunchales-Buenos Aires, (15) Buenos Aires-Tandil-Buenos Aires y (16) Buenos Aires-Sunchales-Villa María-Buenos Aires. Como vemos en lo informado por Télam, aparece Sunchales y no nuestra ciudad.

Menciona que las prestaciones se realizarán con aeronaves del tipo ATR-72-600 con una capacidad de 72 asientos, cuya configuración comercial resulta única para el mercado argentino, además de otras aeronaves del tipo Jetstream Aerospace 32 de 19 asientos.