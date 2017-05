Hubo un intenso debate por el acceso al Palacio Municipal

El Concejo Municipal aprobó anoche una ordenanza que obliga al Ejecutivo a la concreción de un acceso para las personas con movilidad reducida al Palacio Municipal, al tiempo que el Ejecutivo anunciaba la concreción de la obra a partir del próximo lunes (ver página 9).El tema no es nuevo y hace rato que estaba en la agenda del Concejo. Pero Lisandro Mársico decidió darle despacho esta semana. Desde el oficialismo dieron a entender que tenía información acerca del inicio de los trabajos y decidió apresurarse con el proyecto que había presentado el año pasado. El demoprogresista, fiel a su estilo, retrucó con su dialéctica.Durante la presentación del tema, Mársico recordó que el proyecto de ordenanza había sido presentado el año pasado y que luego de una reunión, con Mariana Nizzo, Secretaria de Desarrollo Urbano, había planteado que ya estaban trabajando sobre un proyecto. Reconoció que su idea inicial (la de una rampa) era inviable y mencionó que Bonafede había presentado el tema hacía algunos años "y no tuvo el eco de los funcionarios""La luz en el camino tortuoso de integrar a las personas con movilidad reducida es que hay partidas en el Presupuesto para esto", dijo y marcó la "desidia del Ejecutivo que hace 26 años que gobierna y tenemos una intransitabilidad muy alta, por ejemplo en las veredas, no solo para las personas con movilidad reducida, sino también para nosotros mismos". Marcó que hay una ley nacional que obliga a los edificios públicos a ser accesibles. "Que impidamos esto desde el Estado es una paradoja", marcó y señaló que "si quieren iniciar acciones legales, tendrían la posibilidad".Evangelina Garrappa había sido aludida durante la alocución, como alguien que se oponía. "Doy mi más enérgico apoyo a los pedidos de accesibilidad", dijo y admitió que los cuestionamientos eran hacia las "técnicas legislativas". Raúl Bonino, por su parte, marcó que "el problema no es la abundancia de la legislación, sino que no se cumpla".Marcelo Lombardo indicó que "se viene trabajando desde hace tiempo al respecto" y que de concretarse la obra (adelantó que se haría el próximo lunes) sería un logro "del oficialismo y la oposición". "No hay que hacer fuerza para victorias personales. La resolución de esto es producto de un proyecto de varias instituciones, entre otras, del Concejo Municipal. Más vale tarde que nunca, estamos a pocos pasos de la concreción. Esto es producto de un reclamo y no de un concejal en particular", remarcó, en clara alusión a Mársico."No sé de donde saca Lombardo esto. Este tema estaba muerto si no lo rescatábamos nosotros. Bienvenido sea si empiezan a hacer esto. Acá está el trabajo del Frente Progresista".Hugo Menossi calmó los ánimos: "atrás de esta discusión hay personas con discapacidad que ya tienen que sortear barreras todos los días. Con este proyecto yo tengo mis dudas. Tengamos en cuenta que las personas con discapacidad van a entrar por otro lado. Tenemos que ser un tanto más medidos a la hora de vertir algunos términos", dijo.Además, pidieron saber si se aplica la ordenanza Nº 3038, que obliga al Municipio a que el 4% de su planta permanente sean personas con discapacidad. Se comprometieron también a actualizar esta normativa, que este año cumple las dos décadas.OTROS TEMASAdemás de estos, se aprobó la sugerencia para que el Ejecutivo analice la posibilidad de instalar un parque temático sobre seguridad vial. Concejales de todos los partidos marcaron la necesidad de buscar socios en el sector privado (obras sociales o compañías de seguro) para invertir en esto.Al igual que el resto de los temas, se aprobó por unanimidad el pedido a la Cámara de Senadores de la Nación para el tratamiento y aprobación de la Ley para modificar el Código Civil y Comercial para evitar que femicidas (entre otros delitos) mantengan la "responsabilidad parental" (ex patria potestad). Esto evitaría que estas personas, ya sea durante el proceso de investigación o tras ser condenados, puedan tener contacto con sus hijos. Lo interesante de este proyecto es que fue presentado en conjunto por Germán Bottero (FPCyS-UCR) y Evangelina Garrappa (FVP)También se aprobó el reclamo por el segundo juzgado laboral, un pedido de información a ASSA, para saber cuándo tendrán acceso al agua potable una serie de loteos (el agua al que tienen acceso -de napa- tiene un alto contenido de arsénico y bacteriológico que impide su consumo, incluso, para lavar frutas), sobre la posibilidad de ampliar la cantidad de pozos del acueducto de Esperanza y el plan de micromedición que se presentará hoy a las 11:30 (ver página 7). Los concejales anticiparon que llevarán el texto aprobado y se lo entregarán en mano al Vicepresidente de ASSA, Darío Boscarol.También destacaron el tejido de pulpitos para el área de Neonatología del Hospital y al ajedrecista Gonzalo Hilgert; impusieron el nombre de "La Cañada" al barrio 39, solicitaron mejoras a espacios públicos y modificaron la Tributaria para que, efectivamente, los monotributistas sin local comercial, eviten pagar el Derecho de Registro e Inspección (DReI).