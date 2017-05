Macri promulgó ley que prohíbe aplicar el 2x1

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Mauricio Macri firmó ayer la promulgación de la ley sancionada por el Congreso que prohíbe la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad, por lo que mañana será publicada en el Boletín Oficial y ya entrará en vigencia.

Tras la aprobación de la iniciativa del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con amplia mayoría en ambas cámaras y de la masiva movilización que colmó la Plaza de Mayo, el mandatario rubricó el decreto para promulgar la norma que tuvo como origen la polémica generada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que autorizó que se compute el 2x1 en la pena del represor Luis Muiña.

Fuentes oficiales confirmaron a NA que el jefe de Estado promulgó la ley en horas de la tarde, previo a su gira por Asia que lo llevará a visitar Emiratos Arabes Unidos (EAU), China y Japón. De esta manera, el Poder Ejecutivo publicará este viernes el correspondiente decreto en el Boletín Oficial, con lo que ya quedará vigente la prohibición de aplicar el beneficio que estuvo vigente entre 1994 y 2001 a los condenados por delitos de lesa humanidad.

La nueva ley, aprobada en tiempo récord en Diputados el martes y en el Senado el miércoles, establece que el beneficio contemplado en la 24.390 no podrá aplicarse a los delitos de lesa humanidad y señala que esto "será aplicable a las causas en trámite", para evitar que quienes no tienen aún condena firme se beneficien con el fallo testigo del caso Luis Muiña, abordado por el máximo tribunal la semana pasada.

Poco antes de que el Congreso convirtiera en ley el proyecto de presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el presidente Macri había celebrado la celeridad parlamentaria y cuestionado la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

"Quiero aprovechar a felicitar al Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el tema del vacío legal que había dejado esta desafortunada ley del 2x1, ley de la cual siempre estuve en contra, porque estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad, y más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad", había manifestado Macri durante una conferencia de prensa en Mendoza.



* Detuvieron a 8 exmilitares: la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó ayer la detención de 8 exmilitares acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Se trata de exmiembros del Ejército acusados por el secuestro de personas en las localidades bonaerenses de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano.

Las órdenes de detención fueron ordenadas por el Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, en el marco de la causa conocida como "Subzona 1/15".

Fueron arrestados Emilio Guillermo Nani, Carlos Víctor Milanese, Jorge De Malmayne Duppa, Rubén Enrique Miguel Fernández, Enrique Horacio Capella, Eladio Alberto Arias, Juan Ramón Goicochea y Julio Efraín Irizarri. La medida también alcanzó a Hugo Ernesto Pabon y Carlos Alberto Suárez, quienes ya se encontraban detenidos por otras causas, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).



* Bonafini criticó a organismos de DDHH: la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó ayer a los organismos de derechos humanos que encabezaron la marcha contra el 2x1 a represores, al afirmar que hubo "discursos débiles y pobres" porque "nadie habló" del presidente Mauricio Macri.

"Lo único que quieren es volver a la maldita teoría de los dos demonios. Por eso los discursos de ayer (miércoles) fueron tan débiles y tan pobres que no fueron capaces de decir que Macri es el responsable de todo lo que nos está pasando", sostuvo.



* Zaffaroni calificó de "insólito" el fallo: el miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni consideró como "insólito" el fallo de la Corte Suprema que benefició a condenados por delitos de lesa humanidad, al tiempo que reconoció que durante su paso por el máximo tribunal pudo haberse "equivocado" cuando intervino en el caso de un represor que solicitó el mismo beneficio.

"Pude haberme equivocado, pero yo remití al caso Arce, que era una persona que había estado en prisión preventiva durante el tiempo de vigencia de la ley. Me llama la atención, son remisiones, no es que yo cambié el fundamento. Puedo haberme equivocado y creer que se daban las condiciones del fallo Arce y no se daban, eso puede ser un error fáctico", dijo Zaffaroni.



* Otro tribunal declara que no se puede aplicar a un represor: el Tribunal Oral Federal de Tucumán declaró ayer que la aplicación del 2x1 es inconstitucional en el caso de delitos de lesa humanidad, ante un pedido del represor Carlos Eduardo Trucco para acogerse al beneficio. La información fue confirmada por el fiscal federal N° 2, Pablo Camuña, quien había solicitado que se declare inconstitucional la aplicación del 2x1 a represores.

"La aplicación de la ley 24.390 en el caso, significaría aplicar una amnistía y una prescripción camufladas con argumentos falaces de garantismo. Y eso este Tribunal no lo puede hacer, porque es inconstitucional e inconvencional, esto es, atenta contra la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico", argumentó el Tribunal en la resolución.