Piñón fijo en "Payabuelo"

Hoy a las 18:30 vuelve Piñón Fijo, quien se presentará en nuestra ciudad con su espectáculo "Payabuelo" en el Cine Teatro Belgrano.

Con 28 años de trayectoria, Piñón Fijo les canta a los hijos de los que fueron su público. Con su aspecto de payaso, mimo y trovador, se metió en su memoria y así, estos padres permiten, desde aquella complicidad la comunión de un espectáculo familiar, tanto arriba como abajo del escenario.

Desde arriba, lo acompañan Solcito y Jere Fijo, que crecieron también compartiendo este poco usual fenómeno mágico logrado mediante varios ingredientes: la vocación, el amor y respeto por la infancia, la perseverancia y entrega en el tiempo, junto a aquello que la música encierra y no podemos describir solo con palabras.

Pero si buscamos una que encierre todo esto resumido en el presente, para hallarla no podemos olvidar la llegada de Luna, su primera nieta. Deslumbrado por ella, enamorado de la vida, familiarizado con el amor, Piñón es hoy, Payabuelo.

A este sencillo y también complejo mundo invita el show que durante todo el 2017 girará por Argentina y más allá.



SOBRE PIÑON FIJO

Es la creación del animador infantil, clown, músico y productor audiovisual y teatral cordobés Fabián Gómez. Presente en la televisión argentina desde el año 2000, actualmente por la pantalla de El Trece, trasciende las fronteras del país mediante la señal El Trece Internacional. También mediante su canal oficial de YouTube, con más de 270.000.000 reproducciones.

No es de extrañar así, sus giras continuas por todas las provincias de Argentina, las ya clásicas temporadas en vacaciones de invierno en las plazas teatrales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario. Y las visitas a salas de Paraguay, Uruguay y recientemente España.

Con más de 100 canciones de su autoría, edita su música de forma independiente. Su trabajo más reciente se brinda en descarga libre y gratuita y ya ha llegado a más de 250.000 familias de todo el mundo.