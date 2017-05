La música como camino

El próximo viernes 12 de mayo, a las 21:30 horas se presenta en el Ciclo de Música Popular de la Asociación Cultural “Otras Voces”, unos de los músicos uruguayos más reconocidos de los últimos tiempos, Mateo Moreno.Desde sus múltiples facetas, como bajista, arreglador, compositor, cantante y productor, Moreno trabajó con figuras como Martín Buscaglia, Jaime Roos, Tabaré Cardozo y Nicolás Ibarburu, entre muchos otros.Mateo Moreno explora texturas, estilos, armonías, ritmos, diferentes formas de crear, interpretar y expresarse, sin dejar de generar una musicalidad propia e inconfundible al mismo tiempo que logra reflejar diferentes identidades.En diálogo con LA OPINION, comenta:"Mi camino en la música comenzó cuando tenía 7 años, y mi madre me envió a una profesora de barrio a aprender piano.Creo que la música a temprana edad, sirve muchísimo, para generar seguridad, razonamiento lógico y matemático y posibilidades de expresión a través de ella. Siempre estaré eternamente agradecido a mi madre su visión ."A lo largo de mi vida fui estudiando, piano, guitarra, contrabajo, solfeo, composición, física del sonido; y también me dedico a la producción musical y la fonoaudiología."A los 20 años, aunque ya desde los 13 venía tocando con “No te Va a Gustar”."En relación a su vínculo con la banda, Mateo comenta: “NTVG fue como el sueño del pibe, un proyecto con mis mejores amigos que me permitió viajar y aprender. Separarme de ellos fue como romper con una pareja. Pero me hizo bien, me hizo madurar y me dio esta posibilidad de mostrar mis cosas más propias, más personales”."Mis compañeros de grupos, y muchísimos, argentinos, brasileños, de USA, de Inglaterra, de Africa, Eduardo Mateo, Rubén Rada, The Beatles, Jaime Roos, es muy larga la lista, al trabajar de productor artístico, tengo diferentes tipos de referentes…me gusta vivir la música en un sentido transversal, ínter estilístico y curioso…de comunicación...Por sus capacidades, bondad y conexión...Amor total y responsabilidad...También amor. Estoy estudiando su folclore con todas las riquezas que tiene, callejones y poesía.Perseverancia, y búsqueda de uno mismo ...Las entradas anticipadas con un valor de $ 150 y asociados con un valor de $ 120 se podrán adquirir en el Teatro Lasserre de 18:00 a 20:00 horas y las consultas podrán realizarse de 16:00 a 20:00 horas al teléfono 503124. Además estarán a la venta en la Escuela de Música 22 de noviembre que funciona en el Sindicato de Músicos, la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, Casa Marcucci Música, Faber Libros y en la sede de la CTA Castellanos de Tucumán y San Martín.Este espectáculo cuenta con el auspicio de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.