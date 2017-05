Cumbre de expresidentes iberoamericanos

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Los expresidentes Julio María Sanguinetti, Ricardo Lagos, Fernando Henrique Cardoso y Felipe González compartieron ayer junto al jefe de Estado Mauricio Macri una cumbre de exmandatarios iberoamericanos organizada por la Fundación Círculo de Montevideo, en la que disertaron sobre la actualidad y los desafíos de sus países y la región.Durante sus exposiciones, los expresidentes también destacaron la administración que implementó el frente Cambiemos en la Argentina a partir de diciembre de 2015.En el hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro, el exmandatario de Uruguay, Sanguinetti, aseguró que se sentía "feliz" porque "después de muchos años" pudo "venir a la Argentina" sin tener que "defender la libertad de prensa", como ocurrió durante la gestión kirchnerista."Estoy muy feliz porque después de muchos años, no tengo que venir aquí a defender la libertad de prensa. La Argentina ha cambiado hoy los nubarrones y tormentas que la rodeaban hasta hace un tiempo", subrayó.El oriental, a la vez, llamó a "construir una sociedad que pueda incorporarse a la civilización científica y tecnológica y, al mismo tiempo conservar principios como la libertad y Estado de Derecho".Por su parte, Cardoso alentó la profundización de las relaciones entre Argentina y Brasil, al alertar sobre el "desconcertante" contexto internacional que existe en el mundo tras la asunción de Donald Trump en Estados Unidos."La relación entre Brasil y Argentina puede ayudar, agregando a México y a los países del Pacífico", indicó el brasileño, al participar del panel denominado "La sociedad abierta y sus enemigos".Sobre el Mercosur, Cardoso recordó que "al principio, cuando (el expresidente Raúl) Alfonsín iba a San Pablo, nadie lo conocía, y poco después, parecía un político más de Brasil. Si para algo sirvió el Mercosur, fue para integrar más que el comercio, las personas".En tanto, el expresidente de Chile Lagos evaluó que tener "un nivel de pobreza de 30 por ciento es un desafío enorme" para Macri. "Es un desafío enorme el nivel de pobreza del 30 por ciento. A usted (por Macri, que estaba a su lado) lo van a juzgar por su capacidad de reducir ese 30 por ciento", subrayó el trasandino.Según sostuvo, la Argentina "fue el primer país de la región" que vio "surgir a la clase media. Esas clases medias demandan hoy cada vez más derechos", subrayó Lagos y, al respecto, pidió ver "qué ocurre con esas clases medias en un mundo cada vez más global".A su turno, el expresidente del gobierno español González se refirió a la situación de Venezuela, donde se vive "una tragedia" y existe una "fractura mortífera" de la sociedad."Lo de Maduro (hablando) con las vacas me recordaba a Calígula, que hablaba con su caballo, al punto que lo convenció para ser senador; las vacas van a ser aliadas directas de Maduro", ironizó el dirigente del Partido Socialista Español.Según resaltó, en Venezuela "la gente pide en las calles algo raro, libertad, comer y tener alimentos"."Debemos ayudar a Venezuela, no queda mucho tiempo. Solo pedimos a Maduro que cumpla su Constitución, la suya, la actual, una regla de juego elemental, de respeto a la división de poderes, a la Asamblea, y ya está recorrida la mitad del camino", agregó González.