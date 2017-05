Panorama Político

CALVO QUIERE

SE INVESTIGUE

Las inundaciones en nuestra región siguen repercutiendo fuerte, y al parecer lo harán por bastante tiempo, no solo en las enormes pérdidas que significaron para los productores -estimadas en 2.500 millones de dólares en 2016 y otros 800 millones de igual divisa en lo que va del presente año-, sino también en lo político.

Es que el senador Alcides Calvo, quien tiene directa representación del departamento Castellanos en la Legislatura, la semana pasada presentó un proyecto que originó un fogoneo de discusiones muy acaloradas, anticipando el clima que se viene para las cercanas elecciones. Pidió el senador integrar una comisión bicameral para investigar las obras hídricas que se hicieron -y que se dejaron de hacer- durante el período 2008/2015, es decir durante las gobernaciones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti. Más claro, echarle agua, el foco está puesto sobre el socialismo.

Pero además pide también que esa misma comisión haga un seguimiento permanente de las obras planificados o previstas por realizar desde 2016 en adelante.

Hace poco hubo un fuerte cruce entre el gobierno nacional y el provincial por estas obras, que se hicieron, que no se hicieron y así la cosa. Ahora el tema bajó a la Legislatura y parece que seguirá por un tiempo. Casi 7 millones de hectáreas bajo el agua y 18 de los 19 departamentos de la provincia cubiertos por el agua y en emergencia, no son poca cosa al momento del repaso.

Calvo recordó que el gobernador Lifschitz dijo que se están haciendo obras hídricas y viales como nunca, aclarando "no se sabe si son las que antes no se hicieron y ahora se pretenden hacer para cubrir las graves consecuencias".

Por lo pronto, desde la misma provincia se aclaró estos días que aguas arriba del Vila-Cululú aún no se han puesto en marcha los trabajos.



TERRENO PARA UNRAF

Por ahora todo queda en el marco de la informalidad, pero el rumor sobre ciertas trabas que podrían estar surgiendo en la concreción del terreno para el campus de la Universidad Nacional de Rafaela, en un lugar privilegiado sobre el costado oeste de ruta 34 frente al Aero Club, además sin costo y producto de una operación inmobiliaria entre privados -a cambio de un permiso de urbanización, que de todos modos más temprano o más tarde llegará a esa zona- está generando preocupación pues todo el silencioso y arduo trabajo que por momentos fueron muy difíciles negociaciones podría llegar a deteriorarse, debiéndose volver a partir de cero y sin terrenos de esas dimensiones (14 hectáreas) a la vista, o tal vez en lugares no muy apropiados que digamos, con la demora que significaría que la UNRAF tenga su edificio propio, con lo que significa para la ciudad.

Lo peor que podría suceder, es que entrando en la recta electoral, una cuestión como esta, con la importancia que tiene para Rafaela, se tiña de cuestiones políticas, mirando quien saca mayores réditos. Cuando en realidad, merece una mirada mucho más amplia y despojada de tales intenciones.

De todos modos, en el Concejo -aunque tal vez sin la rapidez que otros pretenden, pero manejando sus propios tiempos según dijo el titular Bonafede- se sigue avanzando; hubo reuniones con propietarios y ahora se viene otra con el Colegio de Arquitectos en forma conjunta con el Cuerpo íntegro, ya que antes hubo por separado con los bloques. Fue justamente de uno de esos encuentros donde se filtró también alguna clase de objeción, aunque ahora estará por verse, si se confirma o queda en aguas de borrajas. Por lo pronto, en el ámbito legislativo se formó una comisión ad-hoc con Muriel y Garrappa por el oficialismo, y Bonino y Mársico por la oposición, para que encaren este tema, lo cual no margina al resto por supuesto, aunque significa un paso adelante en el involucramiento para que este proyecto se concrete.

Algo que, siempre a nivel de versión, también estaría apuntando a algunos sectores del negocio inmobiliario, desde donde podrían venir algunas otras objeciones -aunque aisladas- a la "operación UNRAF", pues por ese sector se abriría una perspectiva enorme para el negocio de loteos, ciertamente en desmedro de otros.

Una, otra, o cualquier posibilidad que aparezca en el horizonte dificultando esta posibilidad, que pueden llegar a ser razonables de justificarse con argumentos sólidos, sería interesante que también se aporte la salida correspondiente, y sin costo, ya que lo que hoy no sobran son los recursos financieros. Aunque en realidad, algunos de estos nubarrones no sean más que eso, y tal vez -ojalá- se los lleve el primer viento que sople, despejando el horizonte hacia la factibilidad y concreción de este proyecto.

Dentro del Concejo existe optimismo, es para marcarlo.



CUMPLEAÑOS DE

CONCEJALES

El miércoles el concejal de Cambiemos, Hugo Menossi, festejó sus 38 años y el mismo día Lisandro Mársico sopló 44 velitas. En tanto, hoy también celebra su cumpleaños la prosecretaria del cuerpo legislativo, Florencia Alvarez. Esta semana dulce en cuanto a acontecimientos sociales en el sexto piso concluirá con una especie de reunión de camaradería hoy desde las 10:45 hs. donde se alcanzarán consensos en torno a las empanaditas y sandwichitos prometidos por los cumpleañeros (también figura mesa de dulces para cerrar la semana). Feliz cumpleaños para todos.



OPERATIVO CLAMOR

PARA DEL SEL

Una foto, muchas sonrisas y un mensaje: "Operativo Clamor! Miguel 2019". Se trata del Twitter de Cesira Arcando, diputada provincial del Partido Fe, que subió una foto tras una cena con Miguel Del Sel, en la que participaron los diputados nacionales por Santa Fe, Luciano Laspina, Anita Martínez, Ricardo Spinozzi, Lucas Incicco y Raúl Fernández. También estaba el ingeniero y empresario Horacio Wingeyer, integrante del equipo G25 Santa Fe y profesionales PRO Santa Fe. "Linda cena con amigos. Todos políticamente incorrectos, menos Miguel", agregó Arcando.

Por su parte, Incicco compartió la imagen con este comentario: "Mesaza. Me abruma la cantidad de copas. Sobran motivos para brindar". Está claro que todos buscan que Del Sel vuelva a ser candidato a gobernador de Santa Fe en 2019, después de estar cerca en 2011 y en 2015.



JOSE ROLANDO,

EL CANDIDATO

El médico José Rolando formalizó a través de una entrevista con este Diario su intención de competir en las elecciones para llegar a una banca del Concejo Municipal rafaelino. Si bien las elecciones no parecen tan lejanas porque las primarias serán en agosto y las generales en octubre, aún falta que pase mucha agua debajo del puente. Por caso en el radicalismo no descartan una lista de consenso, pero después no está definido si la UCR va sola, con el Frente Progresista o con Cambiemos.

La única certeza es que Rolando manifestó su vocación de postularse. El resto, que es mucho, aún está por decidirse.