SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el área prensa del cuerpo legislativo local se informó que en la sesión ordinaria del pasado miércoles 10 de mayo, el Concejo Municipal giró a Comisión, para analizar a la brevedad cada uno de sus artículos, el proyecto presentado por los concejales del Frente Progresista Cívico y Social, el cual propone declarar la Emergencia Laboral en la ciudad hasta el 31/12/2017, pudiendo prorrogarse la misma con una nueva autorización del Cuerpo Legislativo.

La iniciativa fue fundamentada por el edil Leandro Lamberti, quien afirmó que se busca facultar al Departamento Ejecutivo Municipal, para realizar acciones conducentes a paliar la crisis generada por las suspensiones y/o posibles despidos por parte del sector privado.

“El objetivo es que se pueda asistir a las personas en esta situación, con las herramientas y posibilidades que posee el Estado”, expresó Lamberti. Más adelante agregó: “Se hace referencia a todas las personas alcanzadas por la crisis y esto comprende no solo a aquellos que hoy realizan sus tareas en SanCor CUL, sino a todos los que se vean afectados por esta situación, ya sean proveedores de la cooperativa o de empleados de la misma”.



El proyecto incluye los siguientes puntos:



* Creación de un Comité de Crisis con distintos estamentos del Estado provincial y municipal, que actuarán en forma coordinada ante situaciones de despidos y suspensiones, buscando las herramientas necesarias para lograr salidas alternativas.

* Facultar al DEM a la firma de convenios con organismos provinciales y/o nacionales y/u otros, a recibir subsidios y a realizar acciones similares de manera inmediata con posterior informe al Concejo Municipal, en los casos que sea menester.

* Facultar al DEM a eximir, postergar vencimientos, generar planes de pagos especiales no aplicando lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal, a las personas cuyos salarios se vean reducidos por las suspensiones y/o despidos producto de esta crisis, previa evaluación y acreditación correspondiente de la situación económica de cada uno por parte del área social.

* Facultar al DEM a realizar acciones de promoción del empleo y consumo local, a suspender el cobro de tasas y/o condonaciones de deudas en casos extremos, para aquellos sectores que generan empleos (Pymes, pequeños y medianos almacenes y el comercio en general).

* Comunicar a las empresas privadas que se encuentren en situación de crisis y prevean despidos, que pongan en conocimiento de ello a las autoridades del Comité creado.

* Facultar al DEM a realizar un convenio con ANSeS para agilizar todos los trámites necesarios que puedan resultar de ayuda para las personas que hayan sido suspendidas y/o despedidas.



Modificaciones en el Decreto reglamentario para las becas estudiantiles



En relación a la situación que atraviesa Sunchales por la crisis de Sancor CUL, el concejal Lamberti también se refirió al Decreto ingresado -a título informativo- por el Departamento Ejecutivo Municipal, el cual dispone modificaciones al Decreto N° 2313/13, que reglamenta las solicitudes de becas estudiantiles.

Los cambios apuntan a la necesidad de contemplar aquellas situaciones económicas excepcionales, que puedan afectar al grupo familiar de las/os aspirantes a becas y que se produzcan fuera del período de tiempo establecido por la reglamentación, para la presentación de las respectivas solicitudes.

“Por la situación que todos conocemos se está dando en nuestra ciudad, se han presentado algunas personas ante el área social, comentando la dificultad que tienen para que sus hijos continúen cursando sus estudios universitarios en otras ciudades como Santa Fe, Rosario y Córdoba, fundamentalmente”, manifestó al respecto el edil Leandro Lamberti.

Hasta el momento, las solicitudes de becas solo podían ser retiradas desde el primer día hábil del mes de diciembre al último día hábil del mismo mes. Las mencionadas solicitudes, una vez devueltas, debían ser elevadas al Instituto Becario Municipal cada año, en el mismo período de tiempo para el Nivel Secundario y para el Nivel Terciario y/o Universitario, hasta el primer día hábil de marzo del año siguiente.

A partir de los cambios efectuados, los plazos recién mencionados no serán exigibles para aquellos supuestos en que el grupo familiar de las/os aspirantes a becas vean disminuidos sus ingresos económicos como consecuencia de situaciones económicas excepcionales e imprevistas, entre otras cuestiones modificadas.