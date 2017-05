Ford Mondeo Titanium: un sedan renovado que sobresale con confort, calidad y estilo

Se decía que 2017 sería un año de actualizaciones para casi toda su gama. Primero fue el Ka +, luego el Kuga y hace unas semanas le llegó el turno al Mondeo, quizás uno de los sedanes del segmento D más atractivos del mercado. El Mondeo 2017 llega con pequeños cambios estéticos pero con más equipamiento de confort y seguridad.El restyling aplicado a esta quinta generación de la berlina por excelencia de la firma norteamericana no alteró las líneas modernas, elegantes y estilizadas de siempre, ni tampoco le hizo perder ese toque deportivo que la caracteriza. De hecho, son muy sutiles los cambios estéticos, pero todos ayudan a darle un aire más distinguido. Por ejemplo, en la parte delantera se modificó ligeramente la parrilla y debajo se amplió la toma de aire, además de haberse agregado apliques en cromado; también, fueron retocados los faros e incorporaron tecnología LED tanto en ópticas como antiniebla. Sin modificaciones en la silueta, en la parte trasera ahora exhibe otro aplique cromado que cruza el baúl y une las ópticas, además de mostrar el doble caño de escape también en cromado.El interior conserva ese aire sobrio y de estilo ejecutivo que caracteriza desde siempre al Mondeo. Y ahí sobresale uno de los principales cambios: la palanca de la caja de cambios fue reemplazada por el denominado Rotary Shifter, una selectora en forma de perilla giratoria de cómodo acceso y fácil operatoria, que además incorpora la función Sport y que permite cambiar las marchas desde las levas que se encuentran en el volante.Tapizados en cuero, excelente calidad de materiales y terminaciones, apliques en cromado, y un nivel de equipamiento sobresaliente que incluye no sólo el nuevo sistema Sync 3 y pantalla táctil de 8", sino algunos gadgets interesantes, como encendido a distancia, sistema de audio Sony con 12 parlantes, butacas con 10 posibilidades de ajustes electrónicos o asientos delanteros calefaccionados y refrigerados y asistente de estacionamiento tanto en perpendicular y en paralelo, por citar sólo algunos.En la parte seguridad se agregó a los airbags tradicionales los de cinturones de seguridad traseros (suman 10), el sistema de mantenimiento de carril, detector de fatiga, detector de baja presión en neumáticos y sistema post colisión (activa automáticamente las balizas, bocina y el desbloqueo de puertas), entre otros.No hubo cambios en la parte mecánica y sigue equipado con el eficiente y confiable impulsor Ecoboost 2.0 de 240 CV a 5500 rpm y 34,7 kgm de par motor entre 1750 y 4000 rpm, que se asocia a una transmisión automática de 6 velocidades precisa, suave y veloz (de hecho, esta motorización es la única disponible en el nuevo Mondeo, ya que se deja de ofrecer la versión anterior con el impulsor 2.5 de 175 CV).El conjunto ofrece no sólo prestaciones excelentes (acelera de 0 a 100 km/h en 7,3s, recorre un kilómetro en poco más de 28 segundos y recupera de 80 a 120 km/h en modo Normal en 5,2s), sino que muestra una adaptabilidad a los distintos modos de conducción notable. Así, por caso, permite disfrutar de un manejo suave, tranquilo y económico en ciudad, pero también de uno más vertiginoso y picante cuando se lo empieza a exigir en ruta o circuito; ahí es donde muestra todo el poder de los 240CV, pidiendo siempre más mientras la transmisión va pasando de marchas con precisión y velocidad.Todo esto, claro, sin perder un ápice de confort de marcha, ya que este es uno de esos vehículos que da gusto conducir por horas y que transmite seguridad permanentemente, con un comportamiento dinámico impecable tanto en curvas como en rectas a velocidad.En síntesis, este nuevo Mondeo que llega importado de México tiene un precio competitivo para el segmento ($ 764.800) gracias a la exención de ciertos aranceles impositivos (no paga el 35% extrazona). Pero más allá de eso, tiene atributos mecánicos, de equipamiento y confort de sobra como para ser, sin dudas, una de las mejores opciones de compra del mercado.