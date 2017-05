Llega Leandro Krysa, clasificado al Mundial

El Círculo de Ajedrez Roberto Grau se enorgullece en presentar el próximo domingo 14 de mayo al GM Leandro Krysa que vendrá a nuestra ciudad con motivo de aproximarse otro aniversario de la institución, este destacado ajedrecista tiene 24 años su Elo es de 2517 siendo en estos momentos el número seis del país.Vale mencionar algunos de sus logros a pesar de su juventud: Campeón Argentino SUB 16 (2008) , Campeón Panamericano SUB 20 (2011), Campeón Argentino SUB 20 (2011-2012), Campeón Abierto de Mar del Plata (2013-2016), Campeón Abierto de Ballester (2011), tablas recientes en el Abierto de Gibraltar ante: Fabiano Caruana (Nº 4 del mundo) y Veselin Topalov (ex campeón del mundo).Durante su estadía en nuestra ciudad realizará distintas actividades, una de ellas será el desarrollo de simultáneas en la plaza 25 de Mayo, a las 15 horas, dirigida a los ajedrecistas pertenecientes a las categorías Sub 8, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18.El objetivo es promover e incentivar el ajedrez en la provincia. Hacemos propia la oportunidad para convocar a los amantes del juego ciencia para esta actividad.SERA MUNDIALISTARepresentante de Obras en la Liga Nacional y egresado de Periodismo Deportivo en ETER, Krysa acaba de clasificarse a la Copa del Mundo de ajedrez. El Gran Maestro logró el pasaporte al torneo que se disputará en septiembre en Tbilisi, Georgia, al quedar segundo, con 7,5 puntos en 9 rondas, en el Zonal 2.5 que se llevó a cabo en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli.El campeón, con 8, fue Sandro Mareco, el mejor argentino del ranking mundial y ex profesor de Leandro, quien también estará en Georgia, al igual que Diego Flores, campeón nacional y reciente vencedor en el Memorial Jorge Szmetan.