Absolvieron a los acusados del robo

BUENOS AIRES, 12 (NA) - La Justicia absolvió este jueves a Lina Díaz, la exempleada de Mirtha Legrand acusada junto a su marido y a su hijo por el millonario robo de las joyas de la diva de los almuerzos.

El robo había ocurrido en diciembre de 2010 y la fiscal Dafne Palópoli que estuvo a cargo de la causa durante el juicio había pedido 6 años de prisión para Lina Díaz, por encontrarla responsable del robo, mientras que para Orlando Jiménez, el hijo de la mujer, 5 años, y para el marido, Jorge Petrak, la absolución.

Este jueves la jueza Ana Dieta de Herrero del Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 dictó la absolución de los tres acusados al no encontrar pruebas suficientes como para incriminarlos y pidió extraer del expediente el testimonio de una testigo que señaló a Díaz como la responsable del robo.

Tras conocerse la sentencia absolutoria y al salir de los Tribunales, la exempleada de actriz dijo ante la prensa: "Le mintieron a Mirtha. Le contaron algo que nunca pasó. Yo la quiero, y ella me conoce. Fueron muchos años de trabajar juntas y ella sabía que yo no tenía nada que ver". "Para mí han sido duros estos 7 años de persecución y mentira para perjudicarme. Todos los que me conocen saben que soy una mujer de trabajo y ahora voy a tener que empezar de nuevo", agregó Díaz, quien además dijo que Mirtha "nunca me acusó".

Luego del fallo, la fiscal Palópoli contó en declaraciones al canal de noticias TN que la sentencia del TOC N°25 la "tomó por sorpresa" ya que para ella, por la instrucción de la causa, "estaban todas las pruebas para condenarlos".

"Las pruebas eran contundentes contra la señora Lina Díaz y su hijo. Ella no se llevó las joyas, lo que hizo fue entregarle las llaves del departamento a los ladrones. Era la única, junto con otra colaboradora de la señora Mirtha Legrand, que tenía las llaves del departamento y de la puerta de entrada al edificio", señaló la fiscal.