La segunda de las Juveniles

Te mostramos todo lo sucedido en la segunda fecha del torneo Apertura de Divisiones Juveniles de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol.El Deportivo Susana tiene puntaje ideal en la Menor y en la mayor son San Isidro de Egusquiza, Belgrano de San Antonio y Juventud Unida de Villa San José los que suman 6 puntos.San Isidro 1 (Javier Garnica) vs Sp. Libertad 0, Atl. Esmeralda 2 (Isaac Arriola y Andrés Bruno) vs Dep. Bella Italia 3 (Nahuel Gómez, Juan Williner y Tomás Ruíz), Dep. Susana 0 vs Juv. Unida 1 (Facundo Ruffiner). A San Antonio le dieron los puntos ya que el Sp. Aureliense no presentó la divisional.San Isidro 2 (Lautaro Algañaraz y Samuel Baretta) vs Sp. Libertad 1 (Lucas Orozco), Atl. Esmeralda 1 (Agustín Guerrero) vs Dep. Bella Italia 1 (José Salzgeber), Dep. Susana 1 (Santiago Flogna) vs Juv. Unida 0, Sp. Aureliense 0 vs Belgrano 0.Libertad Estación Clucellas vs. Sportivo Aureliense, Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Susana, Juventud Unida vs. Atlético Esmeralda, Dep. Bella Italia vs. San Isidro de Egusquiza.Este viernes continuará la 7ª fecha del Apertura de la Primera A con el encuentro entre Ben Hur y La Hidráulica, desde las 22 hs. La 'BH', líder junto a Unión con 16 puntos, buscará sumar para seguir en lo más alto pero en soledad.La revancha entre Ferrocarril del Estado y Florida de Clucellas, que se jugará este domingo 14 hs en Barrio Los Nogales (la ida igualaron 2 a 2), será arbitrado por Roberto Franco y los asistentes serán Rodrigo Pérez y Angelo Trucco.