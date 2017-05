Morales con delegación de ONU

SAN SALVADOR DE JUJUY, 12 (NA). - El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se reunió ayer con los miembros del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, ante quienes ratificó el compromiso de su gestión con las normas internacionales de protección de los derechos humanos, en medio de la polémica por la detención de Milagro Sala.En el marco de su visita al país, el Grupo de Trabajo de la ONU se había reunido el miércoles pasado en Buenos Aires con los abogados de Sala y este jueves desembarcaron en Jujuy, invitados por el gobernador Morales, luego de que esos representantes de la ONU reclamaran meses atrás la "liberación inmediata" de la líder de la agrupación Tupac Amaru."Nuestra expectativa no es que (los representantes de la ONU) cambien de opinión, si no que conozcan toda la verdad. Hemos cumplido con el objetivo de la visita", aseguró Morales tras el encuentro con el beninés Sètondji Roland Adjovi y la letona Elina Steinerte.El mandatario provincial recordó que "desde 2003 el Grupo quiso asistir al país y el gobierno anterior no lo autorizó", y afirmó: "Para nosotros es muy importante que hoy estén en Jujuy"."Como miembros de un sistema internacional y como formamos parte de todos los convenios relacionados a los derechos de las personas, apenas nos enteramos de la opinión (en alusión al pronunciamiento de la ONU en rechazo a la detención de Sala), instruí al fiscal de Estado que se arbitren los medios necesarios para difundir toda la información", resaltó.Y agregó: "Se llevan mucha documentación de la Provincia sobre todas las transformaciones que hemos realizado para la ampliación de derechos de las personas".Fuentes del gobierno de Jujuy señalaron a NA que el caso específico de la detención de Sala en el penal de Alto Comedero no fue el único tema abordado en el encuentro, que se extendió durante una hora y quince minutos, sino que repasaron "la situación general de la provincia".Morales recibió a los miembros del Grupo de Trabajo que asesora al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Salón Fascio de la Casa de Gobierno jujeña, acompañado por el fiscal Mariano Miranda, los ministros de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi y de Seguridad, Ekel Meyer y la secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura.Luego de la reunión, el fiscal Miranda expresó que "se puso en conocimiento de los expertos las medidas que se han adoptado en la provincia a efectos de dar cumplimiento con la opinión" de octubre del año pasado y explicó las causas en las que el gobierno de Morales es querellante y los correspondientes trámites judiciales.Sala, que se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016 en el penal de Alto Comedero, enfrenta varias causas judiciales relacionadas con "defraudación a la administración pública" -por el manejo de fondos para la construcción de viviendas- y "daños" -por un escrache a Morales en 2009-, entre otros cargos.El grupo de trabajo de la ONU calificó de "arbitraria" la detención de Sala: su pronunciamiento se sumó a los pedidos del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de la liberación de la dirigente social hasta que quede en firme alguna sentencia en su contra.Tras la reunión con Morales, los miembros del Grupo de la ONU tenían previsto un encuentro con el fiscal general de la Acusación, Sergio Enrique Lello Sánchez, y otro con ciudadanos jujeños que se identifican como víctimas de Milagro Sala, mientras que este viernes estaba prevista una visita al penal de Alto Comedero.Los representantes del organismo multilateral tendrán durante su estadía en la provincia norteña permiso para visitar cualquier comisaría y cárcel y constatar las condiciones de detención.