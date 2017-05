Manchester y Ajax, finalistas

El Mánchester United del arquero argentino Sergio Romero se clasificó para la final de la Europa League pese a empatar este jueves con el Celta (1 a 1) del argentino Eduardo Berizzo en su campo de Old Trafford, en el partido de vuelta de semifinales, haciendo valer su victoria en tierras gallegas por 1 a 0 en la ida. El equipo inglés se enfrentará en la final del 24 de mayo en Solna, cerca de Estocolmo, al Ajax de Amsterdam, que perdió en campo del Lyon por 3 a 1, pero que había ganado en Holanda por 4 a 1. El Mánchester United se adelantó en el minuto 17 cuando el belga Marouane Fellaini cabeceó a la red un centro desde la izquierda de Marcus Rashford. Cuando todo indicaba que se llegaría al final con ese resultado, el defensor argentino Facundo Roncaglia empató en el minuto 85 al rematar de cabeza un centro desde la derecha del belga Theo Bongonda. Con el nerviosismo de los últimos minutos, el propio Roncaglia y el defensa marfileño del United Eric Bailly fueron expulsados en el 88 tras una serie de empujones en el centro del campo. En ese tumulto también intervinieron el ecuatoriano del United Antonio Valencia y el sueco del Celta John Guidetti, sin ser castigados por el árbitro. El delantero escandinavo del Celta, muy fallón en todo el partido, pudo haber clasificado a su equipo en el último minuto del tiempo de descuento, cuando no acertó a rematar un centro desde la derecha a dos metros de la portería. Ese gol, que habría sido el 2 a 1, habría dado el pase a la final a los gallegos, por el valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate.En tanto, como un símbolo de la juventud insolente del Ajax, fue Kasper Dolberg, de 19 años, quien abrió el marcador para los holandeses en Lyon en el minuto 27, pero Alexandre Lacazette, con un doblete al final del primer tiempo (45 de penal y 45+1) dio esperanza a los franceses. Un tanto del argelino Rachid Ghezzal (81) para el Lyon, acercaba aún más a su equipo a empatar la eliminatoria. Todo se ponía de cara para el equipo francés, que vio como incluso el conjunto holandés se quedaba con diez hombres los últimos seis minutos por doble amonestación de Nick Viergever en el 84. Pero el Lyon no pudo acabar el milagro en esos minutos finales. El Ajax buscará en Suecia su séptimo título continental, tras cuatro Champions, una Recopa y una Copa de la UEFA, como se llamaba antes la Europa League, en 1992.