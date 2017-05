Saglione admitió la caída de ingresos de la Provincia

El mensaje que dejó el ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, a los presidentes comunales e intendentes de la Región 2, entre ellos el rafaelino Luis Castellano, fue que los ingresos fiscales están en picada e incluso por debajo de la inflación, por lo que es necesario mantener una actitud prudente en materia de gastos. "No hay plata, esa es la conclusión" coincidían entre sonrisas varios presidentes comunales tras el encuentro con el funcionario provincial realizado ayer a la mañana y hasta pasado el mediodía en la sede del Nodo 2 Rafaela. "Justo en un año donde nos jugamos el cargo", acotó un joven titular de una comuna de la zona.

Saglione explicó que la coparticipación de impuestos que recibe el tesoro de la Provincia bajó en el primer cuatrimestre y eso se traduce en una caída en las transferencias hacia los municipios y comunas. Así de simple lo planteó en una larga mesa que compartió con otros funcionarios de su gabinete económico, el secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Sergio Beccari, y el subsecretario de Regiones, Municipios y Comunas, Lisandro D´Anna, el intendente Castellano, el senador provincial, Alcides Calvo y el diputado provincial, Omar Martínez.

Y en el auditorio se encontraban presidentes comunales y funcionarios de la Municipalidad de Rafaela, entre ellos la secretaria de Hacienda, Marcela Basano, y el integrante del área, Edelmiro Fassi.

Durante el encuentro se analizó el comportamiento de la recaudación fiscal de Santa Fe en lo que va de 2017 y se discutieron posibilidades de trabajo conjunto y articulado con municipios y comunas. "La necesidad que tenemos los municipios y las comunas de ser acompañados por los gobiernos es cada vez mayor", manifestó Castellano en declaraciones a la prensa. "Cuando firmamos el comunicado dentro del Foro de Intendentes Justicialistas, lo hicimos porque tuvimos una detracción importante en la coparticipación nacional, que nos puso una señal de alarma, sumada también a la caída de los ingresos que se viene dando de enero a esta parte", agregó el titular del Ejecutivo.

"Lo anterior se agrava aún más por la emergencia hídrica, la situación de nuestros campos, la merma en la producción industrial, la crisis lechera, el impacto negativo que provoca la no reactivación de la obra pública y la construcción", sostuvo Castellano al plantear un panorama oscuro para los próximos meses. "Es un conjunto de factores que tenemos que afrontar, con recursos insuficientes, los municipios y comunas, por eso a mí me parece acertado que estén aquí Gonzalo y su equipo, para que podamos escuchar sus estrategias y realizar los planteos necesarios acerca de cómo vamos a enfrentar un año que se perfila muy complejo desde las arcas municipales y desde los recursos de la gente, sin olvidar el panorama meteorológico del cambio climático, ante lo cual la ayuda de los gobiernos provincial y nacional es imprescindible", puntualizó.

Después, en conferencia de prensa, Saglione trató de ser cauto más allá de la problemática de las cuentas fiscales. Aseguró que la recaudación aumentó un 25% en el primer cuatrimestre de este año en relación a igual período del 2016, aunque ese porcentaje está por debajo de la inflación, lo que significa menos recursos. Y que llamativamente la Nación registra una suba del 34% en sus recursos motorizado por el blanqueo de capitales y sus impuestos.

Al analizar la situación económica, ponderó que en Santa Fe se logró crecer en el 2016 por las políticas activas impulsadas por el gobierno de Miguel Lifschitz, que incluyeron créditos blandos a la industria y fuerte inversión en obra pública (+ 80% que en 2015).

Saglione también dijo que la Provincia continúa otorgando créditos a los productores agropecuarios afectados por la emergencia hídrica con préstamos en promedio de 300 mil pesos. La herramienta es un fondo constituido con un aporte ya efectivizado de 150 millones de la Provincia y otros 250 millones que la Nación aún no transfirió, lo que genera cierta preocupación.

Por último, el ministro de Economía admitió que ya tiene unos 5 millones girados por el Gobierno nacional en concepto de ATN para la Municipalidad de Rafaela, pero dijo que la transferencia al Municipio rafaelino requiere de una serie de trámites en el Estado provincial que insumen tres semanas. "Paciencia", pareció ser el mensaje para el intendente Castellano que ya reclamó en más de una oportunidad por ese dinero.