Repudio local a la reducción de condenas para genocidas

A pesar del frío y la aprobación del Senado, el repudio local a la reducción de penas para genocidas se cumplió con una importante adhesión. Al igual que en el resto del país, hubo marcha y lectura de documento, en una clara expresión de que hay cosas que ya no se van a dejar pasar.La convocatoria reunió a integrantes de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos. Muchos de ellos se hicieron presentes con sus pancartas y remeras, las mismas que habitualmente exhiben en otras manifestaciones vinculadas a los derechos humanos. Pero, entre las banderas, también se pudo ver a personas que especialmente se movilizaron para esta ocasión.Tras la concentración en la Plaza 25 de Mayo, en medio de cánticos y antorchas, los manifestantes se dirigieron hacia la sede de los Tribunales Federales de la ciudad. Un edificio que por primera vez se convirtió en eje de reclamos.La columna transitó por la vereda de la Plaza y al llegar a la intersección de Moreno y 25 de Mayo, ganó la calle. Las escalinatas del Juzgado permitieron que los oradores se pudieran poner en altura, y desde allí se dirigieron a los presentes.El documento fue firmado por un amplio listado de organizaciones, quienes previamente acordaron el contenido del repudio. En este sentido, consideraron importante aclarar la gravedad del asunto."El beneficio de este fallo alcanzaría a un centenar de represores que tuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora podrían obtener drásticas reducciones de condenas y quedar en libertad por haber cumplido los dos tercios de su condena", explicaron.Incluso, consideraron que se abriría "un panorama incierto para los apropiadores de menores", que podrían pasar a tener penas de 3 años de prisión, de ejecución incondicional, recibiendo condenas menores, en relación a la gravedad del hecho."Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en sus votos en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas o no vigentes", expresaron.Entre los manifestantes se pudo ver la presencia de concejales del justicialismo y del Partido Socialista. También estuvieron los diputados provinciales Roberto Mirabella (PJ) y Omar Martínez (Frente Progresista Cívico y Social). Ante ellos expresaron: "el fallo está en sintonía con el negacionismo y el retroceso general que está imponiendo el Gobierno Nacional". No se vieron representantes del PRO.A nivel local, demandaron que los políticos se expresen a favor del juicio político a los jueces y el desplazamiento de Juan José Mondino al frente del área municipal de Seguridad. "Exigimos a nuestros representantes políticos de la ciudad y de la Provincia que sean los artífices de promover el juicio político a las y los magistrados", expresaron. Y recordaron: "Juan José Mondino, fue denunciado por el encubrimiento del asesinato político de la compañera Silvia Suppo".Cabe recordar que el documento se presentó durante la exposición de una gran bandera de fondo. La leyenda decía "Verdad y Justicia por Silvia Suppo". No fue casual: el fallo de la Corte podría haber beneficiado a Víctor Brusa, uno de los genocidas detenido en la Provincia de Santa Fe, gracias al testimonio de la ex militante rafaelina.Es por esto que, si bien se homenajeó a los 18 desaparecidos de la ciudad, el nombre de Silvia Suppo recogió muchos aplausos. Desde hace unos años, ese sigue siendo el principal grito que se oye en toda marcha." No olvidamos, no perdonamos. No nos reconciliamos. Ningún genocida muerto en las calles de Argentina. Memoria, Verdad y Justicia", concluyeron.