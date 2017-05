Contigiani habló de ajustes ante un grupo de trabajadores de la ciudad

El Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Luis Contigiani, encabezó ayer un panel de disertaciones que trató sobre todo la crisis económica que existe hoy en el mercado laboral, en un espacio que se prestó para la charla en el Auditorio del SEOM.El mismo se denominó "Los trabajadores ante un modelo de ajuste" y contó con la organización del Centro de Estudios Laboral, la CGT Rafaela y la Juventud Sindical de nuestra ciudad. "Tengo el honor de ser invitado por las organizaciones gremiales de esta ciudad y es muy bueno hacer un aporte y una mirada de cómo estamos viendo el tema productivo", comenzó diciendo al respecto Contigiani, en una mirada global.El Ministro comenzó diciendo a los presentes que "estamos ante un error estratégico, ya que creo haberse salido de la reconstrucción global de la Argentina. Pueden decirme que hubo muchos errores desde el 2002 a la fecha, y yo soy muy crítico de eso también. Pero nadie puede negar que la Argentina tuvo un intento de reconstrucción industrial después de la noche oscura del neoliberalismo, cosa que estamos padeciendo. Nosotros tratamos de reconstruir y el error fue haberse salido de esa fase y creo que el Gobierno debió intentar enriquecer ese modelo de reconstrucción industrial", explicó pacientemente Contigiani ante un grupo importante de trabajadores que llenaron el Auditorio.En tanto, siguió diciendo al respecto que "estamos ante una macro diferente; el mercado interno no genera en los sectores mayoritarios y desde ese lugar no se genera un modelo industrial para la Argentina o una transformación".Entre otros puntos, el Ministro abordó algunas aristas de la tasa de inversión del país, donde la calificó de "mínima" y sentenció que "estamos en una macro que cree en la apertura económica y ni siquiera hay una mirada estratégica sobre los sectores industriales sensibles" y dijo que "tenemos una errada visión de que la Argentina debe transitar sobre sectores dinámicos competitivos, los cuales son muy pocos. Por eso advertimos nosotros que necesitamos un modelo de desarrollo para las Pymes, para las cooperativas, para el interior, para que nos permita incluir cadenas de valor. Por eso necesitamos al Estado de buen sistema financiero", comentó.Además de Contigiani, participaron Roberto Oesquer, secretario general de la UOM y de la CGT Rafaela y Sebastián Becaría, secretario Adjunto del Sindicato del gremio local.En la parte final de su disertación y de su mirada, Contigiani remarcó las obras que se vienen haciendo desde la provincia y desafió al Gobierno Nacional a comparar el número de obras que hizo nuestra provincia al respecto, y pidió que "todos se hagan cargo" de eso, "sin pagar impuestos", dijo.A su turno, Oesquer realizó una mirada global de lo que está aconteciendo en el país y dijo que "los reclamos ya son archiconocidos: la recesión, el salario, el atraso cambiario, la economía regional, la baja del consumo, la inflación... es un abanico bastante amplio. Y está bueno que se pueda plantear a través de un Ministro de la Provincia para, de alguna manera, poner sobre la mesa todos estos inconvenientes y que la gente recoja las opiniones, y que vea dentro del contexto del país lo que está pasando en Rafaela", dijo Oesquer.El titular de la UOM dijo que estos temas se tratan permanentemente en las charlas semanales de los gremios, ya que estos reclamos son "innegables", como los calificó. Y dijo: "es irrisorio seguir planteando paritarias en un 18% cuando tenemos una inflación de más de 40% y ahora más del 25%. Es algo a resolver", expresó.Oesquer contó que los trabajadores le expresan que no llegan a fin de mes y el mismo titular del gremio dijo que "la mitad de los trabajadores está por debajo de la línea de la pobreza. Indudablemente en ese marco es imposible que el país crezca", explicó y sentenció: "en esta ciudad vivimos del trabajo privado. Hay excepciones y muchas industrias vienen con una caída libre permanente y este es un serio problema", finalizó.