Falleció José Corrales, un referente del boxeo

Ayer, en esta ciudad, se apagó la vida de José "Pepe" Corrales, una persona estrechamente ligada con la actividad deportiva y en particular con el boxeo, que lo tuvo como un referente durante una época dorada, siempre trabajando para el Club Sportivo Ben Hur.Nacido en la pequeña localidad cordobesa de Ticino, pero radicado desde los seis meses en Rafaela, falleció a los 96 años."Pepe" será recordado como promotor del deporte de los puños enguantados en las veladas desarrolladas en el salón de la entidad de calle Saavedra, que sirvió de marco a combates memorables con la presencia sobre el cuadrilátero de púgiles consagrados.Corrales no solamente se dedicó a llevar adelante programaciones de esa disciplina, sino que formó parte en diferentes períodos de la comisión directiva de la institución y también de las subcomisiones de fiesta, boxeo y tenis criollo; además de ocupar el cargo de tesorero de la Mutual.Su origen cordobés fue simplemente una circunstancia, porque él siempre se declaró como un rafaelino más. Llegó junto a sus padres Francisco de Paula Corrales y Juliana Yappert a esta ciudad, luego que un incendio destruyó el comercio de ramos generales de la familia en la población de Ticino.Su padre, nacido en España, trabajó durante varios años en la recordada Casa Ripamonti, un lugar que, justamente en una entrevista realizada por LA OPINION, el propio "Pepe" definió como uno de los más emblemáticos en la historia de Rafaela.José Corrales se casó el 22 de febrero de 1948 con Ilda Geuna y producto de ese matrimonio nacieron dos hijos: María Julia y Raúl Alberto, fallecido en un accidente carretero.Inició sus estudios primarios en la Escuela Normal, para incorporarse después al Colegio San José, egresando tras aprobar tercer año con el título de Tenedor de Libros, en 1936.Laboralmente, se desempeñó a partir del año siguiente en el escritorio de la empresa Faustino Ripamonti Ltda., hasta que fue convocado al Servicio Militar, que cumplió en esta ciudad, precisamente en el Distrito Militar 37.Tras recibir la baja, se reincorporó a la firma para la que trabajaba antes de ser convocado para servir a la Patria, hasta que el 2 de enero de 1945 ingresó como auxiliar a una de las entidades crediticias más importante de ese momento: el Banco de Italia y Río de la Plata.Ocupó diferentes cargos en la estructura de la institución hasta su jubilación en 1980, siendo muy respetado por sus compañeros y por los clientes."Pepe", durante mucho tiempo practicó deportes, especialmente pelota a paleta y también le destinaba un espacio generoso a las bochas, que lo tenían como entusiasta jugador, en grupos que disfrutaban intensamente de esa actividad y de las reuniones de camaradería.Formó parte, en carácter de dirigente, de varias instituciones. Su primera experiencia, con solamente 17 años, lo encontró integrando como vocal la comisión del Hospital Italiano de Santa Fe y Las Colonias; para ocupar luego el mismo cargo en la Asociación Bancaria.Fue tesorero del Club Hípico de Rafaela; vocal, secretario y tesorero de la comisión de los Ex Alumnos del Colegio San José y tesorero de la Vecinal del Barrio Mosconi y de LALCEC.Se sumó a la dirigencia del Club Sportivo Ben Hur en el año 1945, bajo la presidencia de Juan Mariano, y desde entonces asumió distintas responsabilidades, con la capacidad y dedicación que lo distinguieron a lo largo de su trayectoria.Hace unos años, la institución le rindió un merecido homenaje al imponerle su nombre al quincho existente en su complejo deportivo de Barrio Parque Ilolay, constituyéndose en un humilde pero sincero reconocimiento a uno de principales impulsores del crecimiento de la institución.No era necesario que "Pepe" confiese su particular sentimiento por Ben Hur, simplemente, porque todos lo conocían. Hoy, la entidad despide con profundo dolor a un gran dirigente y excelente ser humano, que a lo largo de su existencia supo ganarse el aprecio y el respeto de quienes compartieron maravillosas experiencias de vida.