SerMarketing aprobó con amplitud su nueva edición

Una muy buena nota obtuvo la 2º edición de #SerMarketing, que convocó cerca de 300 personas para escuchar a ocho reconocidos especialistas en los campos del diseño, la comunicación, redes sociales, comercialización y marketing digital. Con la organización de la joven Cámara de Profesionales de Marketing de Rafaela y la Región (CPMRR), el evento se realizó ayer desde el mediodía y hasta las 17 en dos de la salas del Complejo de cine Las Tipas, lo que otorgó una espacio confortable para cada uno de los disertantes y también para el auditorio.

El presidente de la CPMRR, Germán Ciceri, destacó la calidad de las conferencias que se sucedieron y que los profesionales que se acercaron a buscar capacitación se llevaron también, en numerosos casos, negocios. Porque en el tiempo entre una y otra conferencia hubo espacio para el catering y en torno a las mesas los profesionales independientes y aquellos que cumplen distintas tareas en empresas acordaron reuniones en los próximos días para poner en marcha proyectos en común.

"¿Cómo entro con mi marca a una mente sobresaturada de estos días? ¿Qué le decimos a nuestro consumidor para que nos preste atención, para cautivarlo con lo que ofrecemos? ¿Cómo vincular una marca con lo que le pasa al consumidor, con lo que le pasa y con lo que desea? ¿Qué quiere el consumidor? ¿Quiere un producto, un servicio o una experiencia?". Este conjunto de interrogantes giraron de aquí para allá por las salas impulsando a la reflexión sobre el marketing de nuestros días y de qué manera cumple con su función de conectar oferta y demanda.

Esta nueva edición del seminario fue declarada de Interés Provincial y Municipal por la Cámara de Diputados Provincial de Santa Fe y el Concejo Municipal de Rafaela. Por eso el diputado Roberto Mirabella y el concejal Jorge Muriel entregaron a Ciceri en uno de los escenarios las resoluciones que le dan mayor reconocimiento institucional a esta iniciativa. No eran los únicos legisladores que se acercaron al congreso, ya que también participaron los concejales Hugo Menossi, Lisandro Mársico y Carina Visintini y el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales del Municipio, Marcos Corach, entre otros. Además, asistieron el director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial, Benjamín Albrech, y dirigentes de la entidad.

"Queríamos darle mayor jerarquía al evento al elegir el complejo de cine Las Tipas. Fue una decisión acertada. Estamos muy conformes con todo el equipo de trabajo por la enorme convocatoria y destacamos que cerca de 150 participantes no son de Rafaela sino que llegaron principalmente de Santa Fe, Paraná y Sunchales entre otras ciudades de la región, por tanto el objetivo de proyectar este congreso fronteras afuera de la ciudad fue alcanzado satisfactoriamente", expresó Ciceri en el momento del balance.

Para el titular de la CPMRR, "los oradores son speakers que tienen una gran dinámica, un componente pedagógico y de interacción con el público que convierte a la capacitación por momentos en un entretenimiento" y al mismo tiempo remarcó que "en las pausas entre las conferencias se han generado negocios, eso es muy positivo, un valor agregado del evento".

En la apertura del encuentro, Ciceri citó a un urbanista que sugirió "piensa global, actúa local" y poner en ese plano a #SerMarketing. "Trajimos conocimiento, formación y expertinio de personas que recorren el mundo. Rafaela debe posicionarse, pensar global y actuar local", subrayó.

"La Cámara de Marketing se destaca por un espíritu asociativo, de sinergia de entender que cuando le va bien a uno le va bien a todos. El concepto dominante es que el estudio de grado es una puerta de entrada a la profesión, pero no marca el final de nuestra formación. ¿Cómo crecemos? Con este tipo de eventos que nos permiten actualizar nuestras competencias pero al mismo tiempo encontrarnos con colegas de aquí y de allá, e incluso tener la posibilidad de que surjan proyectos de trabajo o negocios compartidos".

Al final de cada uno de los cuatro bloques en que se dividió el congreso, los participantes elogiaron la calidad de las disertaciones que brindaron Jonatan Loidi, David Castejón, Lorena Amarante, Adrián Pierini, Rodrigo Castiglione, Germán Castaños, Juan José Larrea y Edgardo Maidana.