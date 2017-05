La Fiscalía no investiga ningún intento de rapto

Respecto de un supuesto intento de secuestro en Rafaela, que corrió de boca en boca, y que este medio tituló en la víspera: “Se viralizó en las redes un intento de secuestro. Dicen que ocurrió frente al Balneario”; transcurridas 24 horas del supuesto suceso, una cosa está clara:En otras palabras, no existe ningún “sátiro” dando vueltas en una Kangoo blanca con vidrios polarizados, a la caza de adolescentes ni jovencitas. Tal suceso, rapto, secuestro o como quiera llamárselo no tiene nada que ver con lo ocurrido en la tarde del martes frente al Balneario. Ni ningún episodio de este tipo se está investigando en la órbita del Ministerio Público de la Acusación.Lo que sí se puede asegurar a esta altura, es que hubo una denuncia policial por un hecho, realizada por la madre de una menor de 13 años en sede de la Comisaría 1ª. Y que desde la Fiscalía la información es escueta porque lo que se busca es preservar la identidad e integridad de la menor de edad.También se pudo saber que, en la mañana de la víspera, el fiscal Martín Castellano, a cargo de la investigación de este hecho, tomó declaración, en una entrevista, a la nena de 13 años -supuesta víctima- junto a su madre, y luego una entrevista a solas con la madre de la menor.Durante las entrevistas se brindaron mayores detalles al fiscal actuante sobre lo que consta en la denuncia policial; y el fiscal Castellano dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), ordenando una serie de medidas para corroborar los datos de la denuncia.Una vez concluidas las medidas ordenadas por el fiscal Castellano a la PDI, se verá cómo sigue adelante la investigación.Y lo que sí quisieron dejar en claro las dos fuentes reservadas de la Fiscalía que dialogaron con este medio, es que en la Unidad Fiscal Rafaela no se está trabajando sobre ninguna hipótesis que tenga que ver con un intento de secuestro, ni tampoco se está buscando ningún vehículo, ni Kangoo ni de ninguna clase, que ande recorriendo la ciudad a la pesca de menores de edad desprevenidas.Dejaron en claro además que la denuncia que existe no es por hechos de esa naturaleza ni en la Fiscalía ni en la policía.Lo que sí ratificamos desde este medio es lo publicado ayer, de fuentes propias, quienes nos confirmaron que a las 15:50 del martes se recepcionó un llamado en el servicio de Emergencias, desde la intersección de calles Providenti y Av. Santa Fe -frente al Parque Balneario- donde solicitaban la presencia de una ambulancia ya que una joven de 13 años, habría hecho referencia a un supuesto “abuso sexual”, no pudiéndose confirmar la consumación o no del hecho referido.De todos modos, de ser así, en ese caso sería un hecho particular o de instancia privada, pero nada tiene que ver con un intento de secuestro.