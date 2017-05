El stock ganadero se mantiene en aumento

El stock ganadero volvió a aumentar durante el mes de marzo y se consolida el crecimiento que se viene dando en los últimos años. El auge fue de 1,36% interanual con lo que la cifra total actual alcanza a 53.353.787 de cabezas, según cifras que surgen de las vacunaciones antiaftosa que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).Este porcentaje representa casi 800.000 animales que se suman a los 52.636.778 registrados en marzo del año anterior, con lo que se consolida la tendencia de recuperación del stock bovino y, más allá de una coyuntura de costos en alza, que afecta no sólo a esta actividad, también de un incremento en las inversiones por parte de los productores.Y se aproxima a los 58 millones de cabezas que había en el 2006, justo cuando el gobierno anterior inició la intervención de los mercados agropecuarios. Cabe recordar que en el 2010 había 48 millones de cabezas.Por otro lado, las exportaciones de carnes bovinas también aumentaron un 32% en el primer trimestre, respecto del mismo período del año pasado, al alcanzar las 74.000 toneladas peso res.El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, integrado por las principales empresas frigoríficas que venden sus productos al exterior informó que las exportaciones han sumado 252.000 toneladas peso res en los últimos doce meses, que reflejan un incremento del 24% respecto de los magros registros de 2015/16, cuando el total alcanzó las 204.000. Qué pasó en las provincias ganaderas más importantes.La provincia de Buenos Aires creció el 3,96 por ciento y pasó la barrera de los 17 millones de cabezas para situarse con 18.615.034 de cabezas, siendo la principal provincia. alcanzando el 34% del stock nacional. Las provincias vecinas también registran marcas importantes. Entre ellas, Río Negro creció el 7,8% desde 579.332 hasta 625.068 animales totales. La Pampa, en tanto, subió el 4,42% con 3.231.654 versus 3.094.649 de 2016.El dato no es menor en estos dos casos, ya que se trata de territorios fuertemente afectados por los incendios del último verano, donde casi 2,5 millones de hectáreas quedaron consumidas. Otras provincias con crecimiento son Salta, con el 4,6% desde 1.173.815 versus 1.227.823 cabezas y Mendoza, con el 6,5% con 456.043 versus 425.262 animales.No deja de ser importante el crecimiento de San Luis, con el 3,29%, desde 1.621.632 versus 1.581.443 cabezas y Santiago del Estero, con el 4,71%, para 1.604.255 de este año viniendo de 1.516.834 animales totales. Algunas provincias, la mayoría de ellas por cuestiones climáticas, están por debajo en el número de animales respecto del mes de marzo último. El caso más significativo es el de Corrientes, que pasó de 5.007.915 cabezas a 4.735.137, con una caída del 4,2%. No sólo eso: Corrientes perdió, a manos de la provincia de Córdoba (aumentó el 1,6%), el tercer puesto del listado nacional.También cayeron Entre Ríos, el 2,84% y Santa Fe, el 2,41%.