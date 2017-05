El placer o el castigo de podar las plantas

Está claro que podar es una tarea de mantenimiento anual en todo jardín que impacta en forma favorable en la salud y la estética de nuestras plantas. También coincidimos en que no es lo mismo recortar ramitas y hojas a una planta joven de tallos flexibles que a una de ramas resistentes, lo que nos implica un mayor esfuerzo y dedicación, e incluso pedir ayuda para cumplir con la consigna.Los meses sin “erre” son los ideales para realizar las podas, pues en general se trata de días con temperaturas bajas, por lo tanto la planta ya comienza su reposo invernal lo que nos permite realizarle los cortes necesarios ya sean para dar forma, porque molestan o porque están enfermos. También en caso de cercos es necesario porque de esta manera las plantas se harán más vigorosas y el cerco estará más tupido durante los próximos meses.Ahora es el momento de podar los árboles de la vereda, ya lo comenzará a realizar la Municipalidad (y también en los espacios públicos como plazas o bulevares).Pero para realizar esta actividad es necesario tener en cuenta algunas pautas que no debemos olvidar:-Utilice herramientas que estén bien afiladas.-Corte arriba de las yemas y en ángulo para que el agua de lluvia escurra y no acumule humedad en las heridas. Si son cortes grandes cubra las heridas con cera vegetal o pintura asfáltica. Las plantas que florecen a fines de invierno se podan después de la floración.LA COPA DE UNARBOL NUEVOUno de los desafíos en la actividad de podar las plantas es cómo darle forma a la copa. Y aquí también hay consignas para tener en cuenta:-Para lograr una copa abierta, pode la rama terminal por encima de una yema fuerte.-Con la poda las ramas laterales tomaran buena forma.-Si a los dos años de la poda anterior, las ramas se tupen demasiado, corte y ralee las que crezcan hacia adentro o cruzadas.-Cada tanto recorte las ramas que se cruzan para mantener siempre una copa abierta.PODA DE FRUTALES.También llegó el momento de podar sus árboles frutales. Es importante identificar los brotes que fructificarán, en la leña de dos años y más, se forman grandes brotes de frutos. Los más pequeños son de desarrollo y suelen estar sobre la leña de un año.En tal sentido, se debe recortar los laterales jóvenes dejando entre 3 y 6 brotes de desarrollo, según el vigor del tallo. Y podar el desarrollo de la estación en curso, que crece sobre ramas guías, entre un cuarto y un tercio. Luego entresacar eliminando espolones o brotes débiles y los que están debajo de las ramas mas gruesas. Recuerde ralear bien la parte aérea cortando los tallos más viejos que ya han fructificado. Esto favorecerá el desarrollo de tallos nuevos.PODA DE CITRICOSHay que tener en cuenta que los árboles cítricos no se podan, pero en algunas ocasiones es necesario realizarles una poda ya sea porque su crecimiento excedió el espacio destinado para él, a veces la copa se cierra demasiado y es necesario abrirla para que entre luz, fundamental para un buen desarrollo, u otras veces se requiere sacarle una rama porque se encuentra enferma o alguna otra cuestión; en tales casos podemos recurrir a la poda sin ningún problema.ARBUSTOS CON FLORLos arbustos que florecen a fines del invierno, como coronas de novias, glicina, membrillero de flor, forsythia, ceanothus, camelia, azalea, y laurentino, se podan siempre después de la floración, para evitar que al hacerlo se le saquen las flores. No importa si los tiene que podar en pleno mes de setiembre o incluso mas tarde, hágalo siempre al terminar la floración.LAS HORTENSIASLas hortensias comunes se podan a fines de invierno. En zonas de grandes fríos se podan más adelante para que las fuertes heladas no las dañen.Las ramas viejas se podan al ras del suelo. Las ramas jóvenes se podan dejando dos o tres yemas. Las ramas gruesas con una yema apical bien gorda (yema de floración) no se cortan. En caso de que la yema apical este helada o dañada, podarla. Cortar las flores viejas por encima de un par de hojas bien desarrolladas.ACHIRASAchiras alta, mediana o baja, se las ve con un aspecto muy feo después de las heladas, pero déjelas así aunque su follaje se vea seco y de mal aspecto, pues protegerá a los rizomas del efecto de las próximas heladas. Si le saca el follaje el exceso de humedad por lluvias podría ocasionar la podredumbre de los rizomas y hasta su muerte.Espero haya sido de su interés el artículo de hoy y si tienen alguna pregunta en particular por este tema no duden en escribirme a mi casilla de correo.Un beso y hasta el próximo encuentro, María Paula.