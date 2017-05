“Pizarniketas polígrafas” en el ciclo unipersonal

Este sábado 13 a las 22 se presenta en La Máscara la obra “Pizarnoketas polígrafas, hay que irse a la bosta” en la segunda noche del ciclo “Solas, unipersonales de mujeres”. El espectáculo de Ana Granato, proveniente de Buenos Aires y realiza un homenaje a la obra de Alejandra Pizarnik.La síntesis argumental de la obra dice: “En la dramaturgia de este trabajo se devela, en una de sus aristas, un homenaje a Alejandra Pizarnik. También la obra atraviesa las ideas de ´género menor´, ´fuera de canon´, ´lo marginado´, ´lo no dicho´, explotando en un mundo minimalista miles de sentidos que sólo el trabajo de polígrafo puede hacer visible. Los juguetes ´Made in China´, que no funcionan bien, dan cuenta de lo efímero y frágil de lo que nos rodea: una forma de resistencia pizarniketiana a través de los lenguajes plásticos, el juego actoral y la palabra. Un entramado de compromiso político y estético.”La obra surge de un trabajo de investigación entre texto poético y lo teatral. Entre la puesta en acto y la palabra. Comenzó siendo un homenaje a poetas mujeres, pero luego ese impulso se resignificó en otros caminos. Entre tantas aristas que contiene este proceso, es literal el homenaje a Alejandra Pizarnik. El título del manifiesto está ligado a los textos quizás menos conocidos de la poeta, donde se alude con el juego de la palabra y el humor a la “La bucanera de Pernambuco o Hilda la Polígrafa”. También hay una idea de liberación en otros “temas” que atraviesan la idea de “género menor”, “fuera de canon”, “lo marginado”, “lo no dicho” que aparecen y explotan en miles de sentidos en un gran mundo minimalista que sólo el trabajo de polígrafo puede hacer visible.Las entradas tienen un valor de $120 la general y de $ 80 asociados y estudiantes. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 18 a 20, y los sábados desde las 21 en el Centro Cultural La Máscara, Constitución 250, Tel.: 503222. Este evento se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.Dramaturgia y actuación: Ana Granato. Director: Gastón Santos. Vestuario: Virna Cortinovis Reina. Realización escenográfica y sonora: Diego Leroux.Asistente de dirección: Silvina Morera. Diseño de luces: Claudio del Bianco.Video: Nicolás Purdía. Fotografía: Carolina Morera. Maquilladora: Brenda Maggio. Diseño gráfico: Mariana Rovito. Tutor: Alejandro Catalán.