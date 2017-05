Esperando que el clima colabore

Tuvimos hasta el martes de esta semana escenarios con días soleados y temperaturas medias, que permitieron durante un período darle continuidad y fluidez a los procesos de cosecha de los cultivos de soja de primera, soja de segunda, sorgo granífero y maíz de primera en el centro-norte de la provincia.Dichas condiciones posibilitaron avanzar en las áreas topográficamente más bajas y con limitantes de piso, que tanto preocupó a los productores. Pero las precipitaciones ocurridas modificaron el cuadro y se paralizó la cosecha en casi toda el área de estudio según el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas.Todo el movimiento de equipos, cosechadoras y camiones se detuvo a la espera de una nueva estabilidad climática y mejores condiciones.MAIZ DE PRIMERA:CERCA DEL CIERRELas buenas condiciones durante varios días permitieron el avance de la recolección de los lotes de maíz de primera ubicados en posiciones topográficas más bajas y, de esta manera, estar próximos a la finalización de la misma. Situación que cambió ante las precipitaciones ocurridas, desmejorando nuevamente las condiciones de piso y planteando el interrogante si lo que aún falta cosechar se concretará o no, en particular sur y oeste del departamento Castellanos y los departamentos San Martín y San Jerónimo.El progreso logrado hasta la fecha fue del 97 %, lo que representó aproximadamente unas 51.700 ha, con un avance intersemanal de 7 puntos. En los departamentos del norte y centro del área de estudio, los rendimientos promedios registrados fluctuaron entre 60 a 70 qq/ha y, en lotes con sectores que no tuvieron problemas por los excesos hídricos, se lograron rendimientos de 80 a 90 qq/ha, con el proceso de recolección concluido.En los departamentos Las Colonias, La Capital, San Justo y Castellanos, un avance de cosecha del 99 %, con rendimientos promedios obtenidos que fluctuaron entre 75 a 95 qq/ha y, en lotes de posiciones topográficas más bajas rendimientos entre 40 a 50 qq/ha.Se estimó un rendimiento promedio entre 78 a 79 qq/ha para esta campaña 2016/2017.En tanto el maíz tardío evidenció indicadores de un desarrollo normal, óptimo y sin inconvenientes. Atravesando el período más crítico, cuyos estados fenológicos reproductivos, con óptima disponibilidad de agua útil en los perfiles de los suelos y temperaturas. Condiciones que afianzaron las buenas y muy buenas expectativas y resultados futuros.SOJA: CON PISOSPERJUDICADOSEl proceso de cosecha generalizado en toda el área de soja de primera, alcanzó un muy buen ritmo, optimizando los tiempos y logrando un buen avance; etapa que se encuentra en su finalización. Ante las buenas condiciones que reinaron se avanzó en diferentes grados, según los departamentos y en particular en las posiciones topográficas bajas que estaban muy condicionadas por la falta de piso. Esta situación cambió rotundamente con el paso de un frente de tormenta, con ocurrencia de precipitaciones que afectaron el estado de los pisos paralizando la recolección.El progreso logrado fue del 92 %, lo que representó aproximadamente unas 809.600 ha, con un avance intersemanal del orden de 17 puntos.En los departamentos del centro los rendimientos promedios fueron de 30 a 35 qq/ha, con máximos puntuales de 38 a 45 qq/ha en algunos lotes y se estimó un rendimiento promedio entre 35 a 37 qq/ha para esta campaña 2016/2017.Respecto de la soja de segunda, con el paso de los días fue incrementándose la fluidez del proceso de cosecha de los lotes de los distintos departamentos del área de estudio. El grado de avance logrado hasta la fecha fue del 20 %, lo que representó aproximadamente unas 103.000 ha, con un avance intersemanal del orden de 12 puntos, con rendimientos promedios que fluctuaron entre 30 – 32 qq/ha en los mínimos y entre 38 – 40 qq/ha en los máximos, con lotes puntuales de 45 qq/ha. Cabe mencionar que en las áreas y lotes que padecieron los eventos climáticos mencionados en fines de diciembre de 2016 y comienzo de enero 2017, donde el cultivo se estaba implantando y comenzaba a desarrollarse, manifestándose a posteriori lotes no uniformes, manchones y diferentes estados fenológicos, los rendimientos han sido muy heterogéneos, fluctuando entre 3 – 4 qq/ha, 8 – 10 qq/ha, 14 – 16 qq/ ha y puntuales de 20 a 24 qq/ha.Finalmente, la recolección de sorgo granífero, luego de varios días sin movimiento, avanzó facilitada por las buenas condiciones, logrando un progreso de cosecha del orden del 50 % lo que representó unas 28.520 ha aproximadamente.Paralelamente también el proceso de embolsado (grano húmedo), para autoconsumo que se realizaba casi en su totalidad en las cuencas lecheras y sectores muy puntuales de áreas ganaderas (producción de carne), presentó actividad y movimiento llegando a un 8 % del área sembrada, representando unas 4.960 ha aproximadamente, estimándose que puede alcanzar un 10 % del área sembrada, el resto será con destino a grano comercial.Se estimó un rendimiento promedio entre 46 a 48 qq/ha para esta campaña. Los estados fenológicos observados variaron desde fin de floración hasta madurez fisiológica.