Lifschitz alertó que los fondos no llegan

Ayer por la mañana el gobernador santafesino Miguel Lifschitz volvió a hacer declaraciones sobre la situación de SanCor. El primer mandatario expresó en la rueda de prensa de la que participó LA OPINION que el salvataje económico prometido por la Nación, y confirmado después del acuerdo entre el sector industrial y sus trabajadores de la semana pasada, todavía no llegó a la cooperativa.

Lifschitz expresó que “hasta el día de ayer (por el martes) no. Entiendo que ocurrirá en estos días. Yo le decía a la gente de SanCor que espero que no ocurra lo mismo que el fondo para los tamberos inundados de $ 250 millones, que todavía no ha llegado a Santa Fe y fue comprometido en el mes de enero.”

Respecto de la naturaleza de los $ 450 millones, el gobernador recordó que “proviene del mismo fondo” que el dinero que adelantará el Estado nacional para extender a los tamberos. “Es a través del FONDEAR, pero espero que en el caso de SanCor se trabaje con más agilidad”.

Sobre las razones de la demora Lifschitz manifestó que “aparentemente se trata de una cuestión burocrática”, teniendo en cuenta el compromiso firmado el pasado viernes por funcionarios de los ministerios de Trabajo, Producción y Agroindustria.

Finalmente expresó que “la expectativa de la cooperativa es que sea de manera inmediata, todos sabemos la situación crítica respecto del personal, que no ha cobrado los últimos salarios, la situación de los productores que no han cobrado, los proveedores. La necesidad es para ayer".