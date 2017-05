Unión de Sunchales será televisado ante Gimnasia

El torneo más federal del fútbol argentino comenzó a disputar su pentagonal final. De allí saldrán los dos equipos que jugarán la próxima temporada en el Torneo Nacional B, la segunda categoría en importancia de nuestro fútbol. Al pentagonal final accedieron Gimnasia y Tiro de Salta, Unión de Sunchales, Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Agropecuario Argentino de Carlos Casares.En la primera fecha Mitre derrotó 3 a 1 a Gimnasia y Tiro, mientras que Gimnasia de Mendoza y Agropecuario empataron sin goles. Unión quedó libre.El sábado 13, Unión de Sunchales visitará a Gimnasia y Tiro en lo que será el primer partido del pentagonal televisado por DEPORTV. El encuentro se disputará desde las 21, con el arbitraje de Luis Lobo Medina (Tucumán).El conjunto salteño intentará revertir el resultado de la primera, mientras que los albiverdes buscarán un triunfo en su debut. Los encuentros se podrán seguir en la tradicional pantalla HD, por streaming en deportv.gob.ar/en-vivo, vía Facebook Live ( facebook.com/canaldeportv) y YouTube (youtube.com/canaldeportv).El calendario de partidos televisados por DEPORTV:, Gimnasia y Tiro (Salta) vs Unión (Sunchales).Mitre (Sgo. del Estero) vs Gimnasia y Esgrima (Mendoza).Agropecuario (Carlos Casares) vs Gimnasia y Tiro (Salta).Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Gimnasia y Esgrima (Mendoza).REVANCHAS DE LA COPA SANTA FEEl partido de vuelta entre Ferrocarril del Estado y Florida se disputará el domingo a las 15 en Los Nogales. Recordemos que en Clucellas igualaron 2 a 2. En el mismo día y horario se medirán en Tostado, el local Atlético y Libertad de Villa Trinidad (en la ida ganó Villa Trinidad 2 a 1).