Otra proeza de Ginóbili

SAN ANTONIO, 11 (AFP-NA). - El astro Kawhi Leonard anotó 22 puntos y el argentino Manu Ginóbili fue decisivo en ataque y en defensa para que los San Antonio Spurs vencieran este martes 110-107 a los Houston Rockets en tiempo extra, con lo que tomaron ventaja de 3-2 en su serie semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.El veterano Ginóbili, cerca de cumplir los 40 años, contrarrestó una excelente ofensiva en la última posesión de James Harden, quien por los Rockets consiguió un triple-doble. Fue una magnífica tapa del argentino, que le dio a los Spurs una ventaja preciosa mientras la serie se dirige ahora a Houston para el juego 6 este jueves.Fue una noche frustrante para Harden, quien lideró el marcador para los Rockets con 33 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, pero no pudo proporcionar a su equipo la victoria en la prórroga. La puntuación de San Antonio se extendió por todo el equipo, con LaMarcus Aldridge añadiendo 18 tantos, Danny Green con 16 y Patty Mills con 20. Jonathon Simmons (12) y el argentino Ginóbili (12) también brillaron por el ganador.El vencedor de esta serie semifinal de la Conferencia Oeste -al mejor de siete- jugará la final de la Conferencia contra los Golden State Warriors, que barrieron 4-0 a Utah Jazz.SOLO ELOGIOS“Manu volvió al pasado y nos dio una de sus actuaciones del Manu de temporadas anteriores. Estuvo tremendo y en realidad nos apoyamos en él con Kawhi fuera de la cancha, para generar ataque, hacer que algunas cosas sucedieran. E hizo un buen trabajo, ya sea distribuyendo o anotando. Fue grande para nosotros. Ginóbili es uno de los competidores y ganadores más grandes de todos los tiempos"."No sé si vieron esa volcada con la mano derecha, pero fue para registrarla en los libros. En ese momento me di cuenta de que estaba enchufado. Sabía que nos iba a dar una buena dosis de energía. Manu es el tipo de jugador al que no le importan sus puntos, sus asistencias ni sus números. Él solo quiere ganar el partido".