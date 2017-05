Ventas estancadas

Según datos difundidos por el Observatorio Comercial del Comercial e Industrial de Rafaela y la Región -en un informe elaborado junto a la Universidad Católica de Santiago del Estero-, en el primer trimestre del año las ventas se mantuvieron estancadas, tomando como punto de comparación igual período de 2016. Se establece entonces que el 39% de los comercios que participaron de la encuesta admitieron haber bajado sus ventas con relación al lapso similar del año anterior, mientras que un 32% sostuvo haber mantenido igual nivel de ventas, y un 29% en cambio dijo haber incrementado sus ventas, todo ello dentro del marco de una inflación anual del 37%. Lo cual, sin demasiado profundizar en el análisis, deja en claro que las ventas no sólo estuvieron estancadas, sino que tendiendo hacia la baja, tanto por los números propiamente dichos como así también por el impacto inflacionario que no alcanzó a ser equiparado.

Se destaca en dicho informe, retrotrayendo los realizados con anterioridad en este mismo sentido, que junto a los resultados del cuarto trimestre de 2016 en las conclusiones se decía que si bien todavía por entonces era incipiente se lograban percibir ciertas señales de recuperación para el comercio, lo cual -lamentablemente para el sector- no se reiteró en el primer trimestre revelado ahora, recordándose además que igual período del año anterior también había resultados negativo para las ventas. De todos modos, según se señala, aún con estas estadísticas desfavorables existente circunstancias que permiten sostener una postura alentada por el optimismo en cuanto al futuro inmediato, sostenido especialmente por las opiniones de los propios comerciantes rafaelinos, quienes al ser inquiridos en la encuesta sobre sus expectativas de ventas para el segundo trimestre que estamos atravesando -abril, mayo y junio-, el 54% de ellos sostuvo que mejorarán las ventas, mientras que el 33% se inclinó por su sostenimiento en igual nivel al ciclo anterior.

Es evidente que Rafaela debe incluirse dentro de la perspectiva nacional en el tema, como en todos los demás salvo aquellos estrictamente puntuales, no siendo ajena por lo tanto a lo que sucede en materia de ventas y situación de los comercios en las actuales circunstancias que si viven en el país, tomando como referencia al panorama trazado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), según la cual existe total coincidencia con los datos relevados aquí en la ciudad respecto al mes de diciembre de 2016 cuando se advertía una mejoría, que posteriormente no se consolidó en estos tres primeros meses de 2017 ya que hubo similitud en los datos ya descriptos.

Señala la entidad nacional que los volúmenes de ventas del comercio fueron menores comparados a iguales períodos del año pasado, puntualizando como factores influyentes la merma del poder adquisitivo, la suba de las tarifas de algunas servicios públicos en estos primeros meses del año, los acuerdos paritarios aún sin impacto en el trimestre, las altas tasas de interés que impactan negativamente en el consumo, el dólar con bajo valor que aliente el consumo en el exterior, además de los precios transparentes, constituyendo algunas de las principales razones que afectaron negativamente las ventas de este comienzo del presente año.

Aún dentro de este marco que se describe, los analistas tienen coincidencia en que el consumo se recuperará durante el transcurso del presente año, y aún sin alcanzar los altos niveles de otras veces en cuanto a lo proporcional, se sostendrá en base a consumidores que están modificando sus hábitos, ajustados a la época, es decir, pasando de la compra compulsiva y oportunista hacia una metodología de análisis en mayor profundidad al momento de tomar las decisiones respecto a determinados productos.

Un aspecto que es valorado como central, es que si los salarios reales recuperan poder adquisitivo y las jubilaciones se elevan por sobre la inflación, con el acompañamiento de una disminución del nivel inflacionario, irán dándose las circunstancias para generar una suba de la demanda, que aunque moderada, impactará favorablemente en el sector.