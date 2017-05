Sudamérica tendrá 6,5 plazas para la Copa del Mundo 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) adelantó este martes que en el Consejo de FIFA, que se lleva a cabo en Bahréin, se aprobaron las seis plazas y media de clasificación al nuevo formato de Mundial que se pondrá en marcha en 2026. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Conmebol señaló que durante la reunión del Consejo de la FIFA se aprobaron las seis plazas directas y un repechaje para los seleccionados sudamericanos. Asimismo, detalló que la "decisión final" se concretará el próximo jueves en el Congreso de la casa madre del fútbol. Desde FIFA todavía no publicaron nada al respecto de lo que se decidió en la cuarta reunión del Consejo, anteriormente llamado Comité Ejecutivo. Desde que se confirmó la ampliación de seleccionados de 32 a 48 para el Mundial de 2026 se había anunciado que Sudamérica iba a tener seis cupos pero el presidente de FIFA, Gianni Infantino, había adelantado en el Congreso de Conmebol que se hizo en Chile a fines de abril que se iba a agregar media plaza para disputar un repechaje. De esta manera, en el Mundial de 2026 que tendrá el nuevo formato de 48 seleccionados habrá al menos seis de los diez representantes sudamericanos.Mientras espera por la llegada de Jorge Sampaoli como nuevo entrenador, el Seleccionado argentino se mantiene en la segunda posición de la clasificación de la FIFA, donde Brasil es cómodo líder, según el ranking que dio a conocer en Zúrich el organismo rector del fútbol mundial. Brasil, que lleva siete triunfos consecutivos en las Eliminatorias sudamericanas desde que Tité asumió como seleccionador en junio de 2016, con lo cual ya se aseguró uno de los cuatro pasajes para el Mundial de Rusia 2018, suma 1.672 puntos. Argentina, que hasta el momento se ubica quinta en la carrera mundialista, lo cual le da acceso al repechaje, continúa en segunda posición (1.603), delante de Alemania (1.464), Chile (1.411) y Colombia (1.348), que completan los cinco primeros lugares. Francia (1.294), Bélgica (1.281), Portugal, actual campeón de Europa, (1.259), Suiza (1.212) y España (1.204), completan los diez primeros lugares del escalafón.La Selección argentina Sub 20 derrotó como visitante a Vietnam por 4 a 1 en un amistoso que se disputó en la ciudad de Ho Chi Minh y que le sirvió de preparación con vistas al Mundial de Corea de Sur. El elenco dirigido por Claudio Ubeda abrió la cuenta por medio de Ezequiel Ponce (Granada de España), mientras el segundo tanto lo marcó Brian Mansilla (Racing) y los dos restantes los convirtió Ignacio Méndez (Argentinos Juniors), el reemplazante de Ezequiel Barco. En tanto, Ha Duc Chinh fue el que descontó para el equipo local, que integrará el grupo E junto a Francia, Honduras y Nueva Zelanda. El conjunto de Argentina debutará en el Mundial Sub 20 el próximo sábado 20 de mayo frente a Inglaterra, en el marco del Grupo A, que también tendrá a Guinea y al equipo local Corea del Sur. El equipo argentino formó este miércoles con: Franco Petroli (River); Gonzalo Montiel (River), Juan Foyth (Estudiantes), Marcos Senesi (San Lorenzo), Milton Valenzuela (Newell´s Old Boys); Tomás Belmonte (Lanús), Santiago Colombatto (Cagliari, de Italia), Marcelo Torres (Boca), Exequiel Palacios (River), Brian Mansilla (Racing); Ezequiel Ponce (Granada).